Son dakika: Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti

Son dakika: Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılmıştı.82 yaşındaki usta sanatçıdan akşam saatlerinde acı haber geldi. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşan Erkin Koray hayatını kaybetti.

KIZININ MESAJI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi kızı Damla Koray sosyal medya hesabından duyurdu. Koray, mesajında "Ben kızın, ve seni "Baba" deyip bağrına basan "canlar", güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı, alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet." ifadelerine yer verdi.

Damla Koray'ın babası için yaptığı paylaşım şu şekilde;

BAKAN ERSOY: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy usta sanatçı için, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/KxZ6nDIa9E — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 7, 2023

BAKAN KOCA: BİZİ BİZE ANLATMANIN YOLUNU ARADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı.…" paylaşımı yaptı.

Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı.… pic.twitter.com/Kx7Z8V6W1o — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2023

AKŞENER: UNUTULMAZ BİR MİRAS BIRAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, acı haberin ardından paylaştığı mesajında, "Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.

Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.



Ruhu şad, mekânı cennet olsun... pic.twitter.com/Vbsi4QvXdk — Meral Akşener (@meral_aksener) August 7, 2023

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, efsane ismin vefat haberinin ardından başsağlığı paylaşımı yaptı. İmamoğlu paylaşımında "Bir efsaneyi kaybettik. Vefat haberini aldığımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir efsaneyi kaybettik.



Vefat haberini aldığımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/V6se3Ykp41 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 7, 2023

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray’dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı.

1950'li yıllarda Alman Lisesi öğrencisiyken kurduğu dört kişilik grubuyla salonların altını üstüne getirdi. 60'lı yıllarda okuldan mezun olu askerliğini yaptıktan sonra Hard Rock tarzı müziğiyle gittiği ortamları sarstı.

70'li yılların başında, ''Ritmciler''den sonra kurduğu ikinci grubu ''Yeraltı Dörtlüsü'' ile çıkardıkları albümlerin her biriyle ''yer altını yer üstüne çeviren'' Erkin Koray, başarıdan başarıya koşarken bir anda yurt dışına gitmiş ve orada abancı müzisyenlerle kurdukları gruplarla İngilizce şarkılar söylemiştir. 80'li yılların başında ülkesine dönmüştür.

Erkin Koray, ''Kızları da Alın Askere'', ''Anma Arkadaş'', ''İlahi Morluk'', 'Yağmur'', ''Silinmeyen Hatıralar'', ''Mesafeler'', ''Şaşkın'', ''Komşu Kızı'', ''Fesuphanallah'', ''Arap Saçı'', ''İlla ki'', ''Yalnızlar Rıhtımı'', ''Ankara Sokakları''Erkin Koray, ''Gaddar'', ''Deli Kadın'', "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınır.



