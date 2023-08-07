MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti

Son dakika: Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti

07.08.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Çöpçüler, Fesupanallah, Mesafeler, Şaşkın gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Son dakika: Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılmıştı.82 yaşındaki usta sanatçıdan akşam saatlerinde acı haber geldi. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşan Erkin Koray hayatını kaybetti.

erkin-koray1

KIZININ MESAJI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi kızı Damla Koray sosyal medya hesabından duyurdu. Koray, mesajında "Ben kızın, ve seni "Baba" deyip bağrına basan "canlar", güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı, alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet." ifadelerine yer verdi.

Damla Koray'ın babası için yaptığı paylaşım şu şekilde;

F28qqDcXgAAGbJH

BAKAN ERSOY: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy usta sanatçı için, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

BAKAN KOCA: BİZİ BİZE ANLATMANIN YOLUNU ARADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı.…" paylaşımı yaptı.

AKŞENER: UNUTULMAZ BİR MİRAS BIRAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, acı haberin ardından paylaştığı mesajında, "Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, efsane ismin vefat haberinin ardından başsağlığı paylaşımı yaptı. İmamoğlu paylaşımında "Bir efsaneyi kaybettik. Vefat haberini aldığımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray’dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı.

1691413211699-ffg

1950'li yıllarda Alman Lisesi öğrencisiyken kurduğu dört kişilik grubuyla salonların altını üstüne getirdi. 60'lı yıllarda okuldan mezun olu askerliğini yaptıktan sonra Hard Rock tarzı müziğiyle gittiği ortamları sarstı.

F28sCt_WwAAsi2o

70'li yılların başında, ''Ritmciler''den sonra kurduğu ikinci grubu ''Yeraltı Dörtlüsü'' ile çıkardıkları albümlerin her biriyle ''yer altını yer üstüne çeviren'' Erkin Koray, başarıdan başarıya koşarken bir anda yurt dışına gitmiş ve orada abancı müzisyenlerle kurdukları gruplarla İngilizce şarkılar söylemiştir. 80'li yılların başında ülkesine dönmüştür.

Erkin Koray, ''Kızları da Alın Askere'', ''Anma Arkadaş'', ''İlahi Morluk'', 'Yağmur'', ''Silinmeyen Hatıralar'', ''Mesafeler'', ''Şaşkın'', ''Komşu Kızı'', ''Fesuphanallah'', ''Arap Saçı'', ''İlla ki'', ''Yalnızlar Rıhtımı'', ''Ankara Sokakları''Erkin Koray, ''Gaddar'', ''Deli Kadın'', "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Doğalım' diyen estetiklileri tiye aldı!'Doğalım' diyen estetiklileri tiye aldı!
Sahnede göbek dansı yaptı! Sosyal medyada gündem olduSahnede göbek dansı yaptı! Sosyal medyada gündem oldu
Süper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktıSüper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktı
Anahtar Kelimeler:
Erkin Koray sosyal medya yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...

Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Günün Videosu

Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.