Erkin Koray kimdir, kaç yaşındaydı? Erkin Koray neden öldü, hastalığı neydi? Acı haber kızından geldi!

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren usta sanatçı Erkin Koray hayata gözlerini yumdu. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, 82 yaşında vefat etti.

ERKİN KORAY NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Erkin Koray akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu. Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı yaşam savaşına yenik düştü.

ERKİN KORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk rock sanatçısı Mustafa Erkin Koray olan 24 Haziran 1941 tarihinde , Kadıköy, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2007: 34. Altın Kelebek Ödülleri - "Onur Ödülü"

2008: 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri - "Jüri Onur Ödülü"

