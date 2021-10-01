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Erling Haaland bize karşı yok!

01.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın Norveç milli takım kampına katılmayacağını açıkladı. Golcü oyuncu, Türkiye karşısında forma giyemeyecek.

Erling Haaland bize karşı yok!

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlandığını ve milli maçlar için Norveç Milli Takım kampına da gitmeyeceğini açıkladı.

Marco Rose, "Erling Haaland'ın sakatlığı var. Ağrıları hala yoğun biçimde devam ediyor. Tedavi çabalarımız sonuç vermedi. Hafta boyunca kendini denedi ancak Augsburg maçında kadroda olamayacak." dedi.

"MİLLİ MAÇLAR İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ"

Alman teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle son 2 maçımızda oynayamadı. Onu milli maçlar için Norveç'e göndermeyeceğiz. Burada kalacak ve tedavisine devam edecek. Önümüzdeki süreci yüzde 100 sağlıklı hale gelebilmesi için geçirecek. Aynı zamanda bu süreçte kaslarını dinlendirecek." ifadelerini kullandı.

"EN ERKEN 16 EKİM'DE DÖNEBİLİR"

Rose, "Haaland, en erken 16 Ekim'deki Mainz maçında forma giyebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ALEXANDER SÖRLOTH DA YOK

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımımız ile 8 Ekim'de kritik bir maça çıkan Norveç'te Erling Haaland dışında Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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Borussia Dortmund
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