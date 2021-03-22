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Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyor

22.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erling Haaland, Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda takımdan ayrılmak istediğini menajeri Mino Raiola'ya iletti.

Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyor

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland sezon sonu kulübünden ayrılabilir.

Real Madrid başta olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer listesini süsleyen Norveçli golcü ile Dortmund'un yolları ayrılabilir.

AS gazetesinin haberine göre Haaland, Borussia Dortmund'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda takımdan ayrılmak istediğini menajeri Mino Raiola'ya iletti.

Haaland planlarına göre 2021-22 sezonu sonuna kadar Borussia Dortmund'da kalmak istiyordu. Ancak sarı-siyahlıların Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda Norveçli golcü yeni bir maceraya atılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE

Borussia Dortmund, Bundesliga'da geride kalan 26 hafta sonunda topladığı 43 puanla beşinci sırada yer alıyor. Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi ilk dört içinde bitirmesi gerekiyor. Dortmund'un dördüncü sıradaki Eintracht Frankfurt ile arasında 3 puan fark bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile eşleşen Alman temsilcisi kupayı kazanması durumunda da gelecek sezon doğrudan turnuvaya katılabilecek.

75 MİLYON EURO YETERSİZ

Borussia Dortmund ilk planda Haaland'ı 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında göndermeyi hedefliyordu. Ancak pandemi nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşayan Alman ekibi oyuncu bu yaz takımdan ayrılmak isterse bu ücrete onay vermeyecek. Dortmund, Haaland'ı 75 milyon euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirecek.

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transfer Borussia Dortmund
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