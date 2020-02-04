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Erling Haaland, dünya yıldızlarına fark attı

ALMANYA HABERLERİ  | 04.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.

Erling Haaland, dünya yıldızlarına fark attı

Avusturya ekibi Salzburg ile sezonun ilk yarısında 22 maçta 28 gollük performansıyla dikkati çektikten sonra Borussia Dortmund'a imza atan 19 yaşındaki Haaland, Almanya'da çıktığı ilk 3 karşılaşmada 7 gol kaydederek yüksek potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Söz konusu 7 gollük performansı 3 maçta aldığı 136 dakikada sergileyen Haaland, futbolseverlerin gelecek adına daha da heyecanlanmasına neden oldu.

RONALDO VE MESSİ İLK 3 MAÇINI BOŞ GEÇMİŞTİ

Yakın dönemde Haaland gibi genç yaşta Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde forma giymeye başlayan yıldız isimler, 7 gol atan Norveçli oyuncunun ilk 3 maçlık performansına yaklaşamadı.

Son yıllarda "gol" dendiğinde akla gelen iki isim Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi, söz konusu liglerde çıktıkları ilk 3 maçı boş geçti. İngiltere ekibi Manchester United'daki ilk sezonu 2003-2004'te Bolton, Newcastle United ve Wolverhampton'a karşı 109 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo, gol sevinci yaşayamadı.

İspanya temsilcisi Barcelona'da 2004-2005 sezonunda çıktığı ilk üç maçta 100 dakika görev yapan Messi, Espanyol, Osasuna ve Gramenet takımlarına gol atamadı.

"GOL MAKİNESİ" LEWANDOWSKI GOL BULAMADI

Haaland gibi 5 büyük futbol ülkesine Borussia Dortmund formasıyla giriş yapan Polonyalı Robert Lewandowski, ilk üç maçında gol kaydedemeyen diğer bir isim oldu. Lewandowski, Burghausen, Karabağ ve Bayer Leverkusen'e karşı toplamda 81 dakika oynadığı ilk üç karşılaşmasında gol kaydedemedi.

BREZİLYALI RONALDO'DAN 2 GOL

Futbol dünyasının en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı Ronaldo, İspanya temsilcisi Barcelona'da oynadığı ilk 3 maçta 2 gol buldu. Hollanda ekibi PSV'den Barcelona'ya 20 yaşındayken transfer olan Ronaldo, 1996-1997 sezonunda Atletico Madrid, Oviedo ve Espanyol maçlarında görev aldığı 246 dakikada 2 kez fileleri havalandırdı.

ROONEY'DEN 3 GOL

İngiltere ekibi Manchester United formasını 2004-2005 sezonunda 19 yaşında giymeye başlayan Wayne Rooney, ilk üç maçında 3 defa gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, Middlesbrough ve Birmingham maçlarında toplam 212 dakika görev alan İngiliz futbolcu, 3 golünü de sarı-lacivertlilere karşı kaydetti.

YILDIZ GOLCÜLER BU SAYIYA YAKLAŞAMADI

Haaland gibi genç yaşta 5 büyük futbol ülkesinde sahne alan bazı yıldız isimler de Norveçli futbolcunun 7 gollük performansının uzağında kaldı. İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Fransız Thierry Henry, Fildişi Sahilli Didier Drogba, İspanyol Fernando Torres ve Raul gibi tarihe geçen isimler, Haaland'ın ilk üç maçlık gol sayısına yaklaşamadı.

HAALAND'IN İLKLERİ

Borussia Dortmund formasıyla Augsburg'a 3, Köln ve Union Berlin'e ikişer olmak üzere 7 gol atan Haaland, Almanya ligindeki ilk üç maçında bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu. Salzburg'da oynadığı dönemde Belçika ekibi Genk'e karşı 2, 34 ve 45. dakikalarda 3 gol kaydeden Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçın ilk yarısında "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin Honduras'ı 12-0 yendiği mücadelede 9 kez fileleri havalandıran Haaland, bu turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

(AA)

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Erling Haaland lionel messi cristiano ronaldo

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