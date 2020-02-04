Erling Haaland, dünya yıldızlarına fark attı

İspanya temsilcisi Barcelona'da 2004-2005 sezonunda çıktığı ilk üç maçta 100 dakika görev yapan Messi, Espanyol, Osasuna ve Gramenet takımlarına gol atamadı.

Son yıllarda "gol" dendiğinde akla gelen iki isim Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi, söz konusu liglerde çıktıkları ilk 3 maçı boş geçti. İngiltere ekibi Manchester United'daki ilk sezonu 2003-2004'te Bolton, Newcastle United ve Wolverhampton'a karşı 109 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo, gol sevinci yaşayamadı.

"GOL MAKİNESİ" LEWANDOWSKI GOL BULAMADI

Haaland gibi 5 büyük futbol ülkesine Borussia Dortmund formasıyla giriş yapan Polonyalı Robert Lewandowski, ilk üç maçında gol kaydedemeyen diğer bir isim oldu. Lewandowski, Burghausen, Karabağ ve Bayer Leverkusen'e karşı toplamda 81 dakika oynadığı ilk üç karşılaşmasında gol kaydedemedi.

BREZİLYALI RONALDO'DAN 2 GOL

Futbol dünyasının en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı Ronaldo, İspanya temsilcisi Barcelona'da oynadığı ilk 3 maçta 2 gol buldu. Hollanda ekibi PSV'den Barcelona'ya 20 yaşındayken transfer olan Ronaldo, 1996-1997 sezonunda Atletico Madrid, Oviedo ve Espanyol maçlarında görev aldığı 246 dakikada 2 kez fileleri havalandırdı.

ROONEY'DEN 3 GOL

İngiltere ekibi Manchester United formasını 2004-2005 sezonunda 19 yaşında giymeye başlayan Wayne Rooney, ilk üç maçında 3 defa gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, Middlesbrough ve Birmingham maçlarında toplam 212 dakika görev alan İngiliz futbolcu, 3 golünü de sarı-lacivertlilere karşı kaydetti.

YILDIZ GOLCÜLER BU SAYIYA YAKLAŞAMADI

Haaland gibi genç yaşta 5 büyük futbol ülkesinde sahne alan bazı yıldız isimler de Norveçli futbolcunun 7 gollük performansının uzağında kaldı. İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Fransız Thierry Henry, Fildişi Sahilli Didier Drogba, İspanyol Fernando Torres ve Raul gibi tarihe geçen isimler, Haaland'ın ilk üç maçlık gol sayısına yaklaşamadı.