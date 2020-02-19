Erling Haaland durdurulamıyor

19 yaşındaki Norveçli golcü, dün gece Borussia Dortmund’un sahasında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımını attığı 2 golle galibiyete taşıyan isim oldu.

Haaland, böylece aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla (Salzburg -Borussia Dortmund) gol atan ilk oyuncu da oldu. Haaland’ın şu ana dek Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 10 golü bulunuyor. Norveçli futbolcu aynı zamanda Bayern Münihli Lewandowski ile UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveyi paylaşıyor.

SALZBURG’DA DİKKAT ÇEKTİ, DORTMUND’A TRANSFER OLDU

Futbol kariyerine Norveç 3’üncü Lig ekibi Bryne FK ile başlayan Erling Haaland, 2017 yılının Şubat ayında Norveç 1’inci Lig ekibi Molde’ye transfer oldu. Molde’de çıktığı 50 karşılaşmada göstermiş olduğu 20 gol, 6 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken Haaland, 2019 yılının ocak ayında 8 milyon Euro bedel karşılığında Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg’a transfer oldu. Erling Haaland’ın dünya futbolunda adından söz ettirmeye başlaması ise Salzburg takımı ile oldu. 19 yaşındaki golcü oyuncu, Avusturya ekibi ile çıktığı 27 müsabakada 29 gol kaydederken 7 de asist yaptı. Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg ile çıktığı 6 karşılaşmada ise 8 gol atmayı başardı ve Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Norveçli genç golcü, devre arası transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’a transfer oldu.