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Erling Haaland durdurulamıyor

ALMANYA HABERLERİ  | 19.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund’un devre arası transfer döneminde Avusturya Ligi takımı Salzburg’dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Alman ekibi ile göstermiş olduğu performans ile tarih yazmaya devam ediyor.

Erling Haaland durdurulamıyor

19 yaşındaki Norveçli golcü, dün gece Borussia Dortmund’un sahasında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımını attığı 2 golle galibiyete taşıyan isim oldu.

Haaland, böylece aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla (Salzburg -Borussia Dortmund) gol atan ilk oyuncu da oldu. Haaland’ın şu ana dek Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 10 golü bulunuyor. Norveçli futbolcu aynı zamanda Bayern Münihli Lewandowski ile UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveyi paylaşıyor.

SALZBURG’DA DİKKAT ÇEKTİ, DORTMUND’A TRANSFER OLDU

Futbol kariyerine Norveç 3’üncü Lig ekibi Bryne FK ile başlayan Erling Haaland, 2017 yılının Şubat ayında Norveç 1’inci Lig ekibi Molde’ye transfer oldu. Molde’de çıktığı 50 karşılaşmada göstermiş olduğu 20 gol, 6 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken Haaland, 2019 yılının ocak ayında 8 milyon Euro bedel karşılığında Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg’a transfer oldu. Erling Haaland’ın dünya futbolunda adından söz ettirmeye başlaması ise Salzburg takımı ile oldu. 19 yaşındaki golcü oyuncu, Avusturya ekibi ile çıktığı 27 müsabakada 29 gol kaydederken 7 de asist yaptı. Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg ile çıktığı 6 karşılaşmada ise 8 gol atmayı başardı ve Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Norveçli genç golcü, devre arası transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’a transfer oldu.

DORTMUND’DA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Erling Haaland, Borussia Dortmund’da da gollerini atmaya devam ediyor. Norveçli golcü, Borussia Dortmund forması ile şu ana kadar 5 Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıktı. Haaland, söz konusu 7 karşılaşmada rakip filelere 11 gol göndermeyi başarırken, 1 de asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında da 2 gol kaydetti ve takımını PSG karşısında galibiyete taşıdı. Haaland’ın şu ana dek Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği 7 karşılaşmada 10 golü bulunuyor. Norveçli forvet, attığı 10 gol ile Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveyi Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile paylaşıyor.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI’NDA SORLOTH’UN PARTNERİ

Erling Haaland, Norveç Milli Takımı’nda Trabzonspor’un Süper Lig’de göstermiş olduğu performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Alexander Sörloth ile beraber forma giyiyor. Trabzonspor forması ile şu ana kadar çıktığı 33 karşılaşmada 22 gol atma başarısı gösteren Sörloth’un 6 da asisti bulunuyor. 24 yaşındaki golcü, Norveç Milli Takımı ile şu ana dek çıktığı 22 müsabakada rakip filelere 6 gol atmayı başardı. Haaland ise 2015 yılında alt yaşlarından itibaren oynamaya başladığı Norveç Milli Takımı’nda 2 kez forma giydi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erling Haaland Avusturya Ligi salzburg Borussia Dortmund

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