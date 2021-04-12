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Erling Haaland için çılgın plan! Haftalık 1.15 milyon euro

12.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, Norveçli genç yıldızı için dev bir plana hazırlanıyor.

Erling Haaland için çılgın plan! Haftalık 1.15 milyon euro

Dünya futbolunun gözde isimlerinden Erling Haaland'ın geleceği merak konusu. Borussia Dortmund genç yıldızı elinde tutmayı hedeflerken Avrupa devleri oyuncudan vazgeçmiyor.

Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin transfer listesinde bulunan Erling Haaland için menajeri Mino Raiola da dev bir plan hazırlığında.

Mino Raiola'nın Erling Haaland rüyası
Daily Mirror'da yer alan habere göre Mino Raiola, oyuncusunun haftalık 1.15 milyon euro kazanacağı bir anlaşma yapmayı hedefliyor. Raiola'nın bu rüyası gerçekleşirse Erling Haaland transfer olacağı kulüpte yıllık 60 milyon euro kazanacak ve futbol dünyasında en çok kazanan oyuncu olacak.

Avrupa devlerinin hayallerini süsleyen Erling Haaland için Borussia Dortmund ise 180 milyon euro istiyor. Oyuncuyu elinde tutmak isteyen Alman ekibi 20 milyon euro'ya renklerine bağladığı futbolcu için istediği ücretten de taviz vermek istemiyor.

20 yaşındaki Erling Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 34 maçta 34 gole imza atarken 9 da asist yaptı.


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