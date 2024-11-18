Erling Haaland inanılmazı başardı! Hem de sadece 48 dakika içinde

UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta maçında Norveç ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Norveç 5-0'lık skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 23, 37 ve 71. dakikada Erling Haaland, 41. dakikada Alexander Sörloth ve 75. dakikada Antonio Nusa kaydetti.

24 YAŞINDA 25. KEZ YAPTI

Haaland, 24 yaşında 25. hat-trick'ini yaptı; milli takım formasıyla da 39. maçında 38. golünü attı.

NORVEÇ A LİGİ'NDE

Norveç, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve lider olarak A Ligi'ne yükseldi. Kazakistan ise 6 maçta 1 puanda kaldı ve son sırada yer alarak C Ligi'ne düştü.