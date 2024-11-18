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  4. Erling Haaland inanılmazı başardı! Hem de sadece 48 dakika içinde

Erling Haaland inanılmazı başardı! Hem de sadece 48 dakika içinde

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.11.2024 08:05
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UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta maçında Kazakhistan ile karşılaşan Norveç'te Erling Haaland harikalar yarattı. Rakibini 5-0 mağlup eden Norveç'te yıldız isim 48 dakika içinde hat-trick yaparken 24 yaşında 25. hat-trickini yapmış oldu. İşte detaylar...

Erling Haaland inanılmazı başardı! Hem de sadece 48 dakika içinde
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta maçında Norveç ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Norveç 5-0'lık skorla kazandı.

HAALAND'DAN HAT-TRICK

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Norveç'e galibiyeti getiren golleri 23, 37 ve 71. dakikada Erling Haaland, 41. dakikada Alexander Sörloth ve 75. dakikada Antonio Nusa kaydetti.

24 YAŞINDA 25. KEZ YAPTI

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Haaland, 24 yaşında 25. hat-trick'ini yaptı; milli takım formasıyla da 39. maçında 38. golünü attı.

NORVEÇ A LİGİ'NDE

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Norveç, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve lider olarak A Ligi'ne yükseldi. Kazakistan ise 6 maçta 1 puanda kaldı ve son sırada yer alarak C Ligi'ne düştü.

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