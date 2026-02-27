Erling Moe: "Savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum"

Kayserispor, Süper Lig’in 24. haftasında Ankara’da oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar çift kale maç yaparak, hazırlıklarını sürdürdü.

ERLING MOE'DEN İLK SÖZLER!

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Göreve geleli 3 gün oldu. 3 gündür antrenmanlarımızı yapıyoruz. Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Burada gördüğümüz ve hissettiğimiz duygularla birlikte takımın verdiği iyi reaksiyon, bende de olumlu duygular oluşturuyor. Önümüzde pazar günü oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın da antrenmanımızı yapıp bu maç için hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Orada elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermek istiyoruz. Bu maçta oyuncularımın forma için mücadele etmelerini, formayı terletmelerini ve ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koymalarını görmek istiyorum.

Bunu bireysel olarak değil, takım olarak yapmamız çok önemli. Takımın bu duyguyu sahaya yansıtmasını, birlikte mücadele etmesini ve sonucunda da istediğimiz arzuya ve neticeye ulaşmasını istiyorum. Gençlerbirliği zor bir rakip. Tabii ki kolay olmayacaktır. Ancak takım birlikteliğini ortaya koyarak ve mücadelemizle savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum. Oyuncularla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Daha fazla gözlemleyip, birlikte daha çok çalışacağız. Şu andan itibaren herkesin doğru bir tutum ve davranışla çalıştığını görüyorum. Bu şekilde devam ettikleri sürece gerekli oynama şansını bulacaklardır" şeklinde konuştu.

Kayserispor oyuncusu Fedor Chalov ise, "Önümüzde bahsettiğiniz gibi çok önemli bir maç var. Bizim adımıza her maç artık bir final maçı. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz ve yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

