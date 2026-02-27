Tek kişilik hava kuvveti: Paul Onuachu, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'a kafa tutuyor

Trendyol Süper Lig’de "hava hakimiyeti" denilince akla gelen isim olan Paul Onuachu, Opta verilerine göre bireysel istatistikleriyle ligin dev kulüplerini tek başına yakalamayı başardı. Nijeryalı kule, kafa golü sayısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aynı seviyeye gelerek tarihe geçecek bir istatistiğe imza attı.

DEVLERLE YARIŞAN BİR "KULE"

Süper Lig'in 2025/2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla fırtınalar estiren Paul Onuachu, ceza sahası içindeki durdurulamaz etkinliğini rakamlara döktü. Güncel verilere göre ligde şu ana kadar 7 kafa golü kaydeden Onuachu, bu alanda tek başına koca takımlara bedel bir performans sergiliyor. Şampiyonluk yarışının aktörleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takım olarak toplamda ulaştığı 7'şer kafa golü sayısına, Onuachu'nun bireysel olarak ulaşması futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

HAVA TOPU DEĞİL, HAVA SAHASI ONUN!

2.01’lik boyuyla rakip savunmaların korkulu rüyası haline gelen yıldız forvet, sadece gol sayısıyla değil, kazandığı hava toplarıyla da ligin zirvesinde yer alıyor. Trabzonspor’un hücum aksiyonlarında ana istasyon görevi gören Onuachu, atılan her orta ve kullanılan her duran topta "tek kişilik bir ordu" gibi hareket ederek; milyon Euro'luk kadro değerine sahip devlerin toplam skor gücüne kafa tutmaya devam ediyor.

6 MAÇ ÜST ÜSTE GOL! GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE...

Süper Lig'in 2025/2026 sezonunda fırtına gibi esen Paul Onuachu, istikrarın kitabını yeniden yazıyor. Kasımpaşa ile başlayan serüveninde sırasıyla Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve son olarak Karagümrük ağlarını sarsan Onuachu, üst üste 6. maçında da gol atma başarısı gösterdi. Bu muazzam seriyle toplamda 18 gole ulaşan Nijeryalı yıldız, Süper Lig’in en golcü ismi unvanını kimseye bırakmayarak tahtına oturdu.