SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Erman Kunter TBF başkanlığına aday oldu

Erman Kunter TBF başkanlığına aday oldu

21.09.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Erman Kunter TBF başkanlığına aday oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın eski başantrenörlerinden olan Türk basketbolunun efsane isimlerinden Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Kunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için zaten niyetinin olduğunu belirterek, "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım." dedi.

Olağan genel kurulun kasım ayı gibi olacağına dikkati çeken Kunter, "Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı.

Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyorSivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor
Sileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemediSileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi
Bellona Kayseri Basketbol'da forma numaraları belli oldu Bellona Kayseri Basketbol'da forma numaraları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?

Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını çıldırtan yorum!

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını çıldırtan yorum!

Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı

Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.