Erman Toroğlu Ali Koç'un işaret ettiği o hakemin ismini açıkladı! "Bedava diş tedavisi yapıyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, açıklamasında TFF'ye yönelik oldukça sert ifadeler kullandı.

"SERDAR TATLI MEKTUP BIRAKTI"

Ali Koç açıklamasında "Serdar Tatlı, TFF'ye bir mektup bırakıyor. İçeriğini TFF'den bilen yok, merak eden de yok. Serdar Tatlı, 3 hakemden bahsediyor, 'Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemeli' diyor. MHK başkanının bıraktığı mektupta 3 hakemin adını veriyor. Ben biliyorum bu hakemleri. İsimlerini vermeyeceğim. Bilgi güçtür. Sayın Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Size daha önce sormuştum. Bu mektubu kamuoyuyla paylaşmanıza engel bir durum var mı? Bu 3 hakem, şu an yoğun bir şekilde maç alıyor."

"O İSİMLER HALA MAÇ ALIYOR"

"Ülke futbolunun ayağa kalkması lazım. Sayın TFF Başkanı Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Evet, hayır. Bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç alıyor. 5 ay ceza değil bunun cevabı, 850 bin TL ceza değil bunun cevabı. Uilenberg vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan..." ifadelerini kullanmıştı.

ERMAN TOROĞLU O İSMİ AÇIKLADI

Erman Toroğlu A Spor'daki canlı yayında bu konulara değinirken "Ali Koç'un söylediği Tolga Özkalfa. Uilenberg dişçi olan bu adamın yanına gidiyor, bedava... Leş, leş Bedava yapıyor." ifadelerini kullandı.

"DİŞ HEKİMİ DEĞİLİM AMA..."

"TFF Başkanı çağırdı, gittim. Dedim 'Başkan, giden komite size bir şey bıraktı' dedim. 'Öyle bir evrak bende yok' dedi. 'O evrakın bir benzeri bende var' dedim. 'Size vereyim mi' dedim... O defteri kaybedemezsiniz. O deftere imza atılıyor. O defteri kaybedemezler. 'Bana evrak gelmedi' diyemezsin. Diş hekimi değilim ama adamın dişini çekerim. Hem de narkozsuz çekerim! 'Bu evrak bende var' dedim, kaldılar öyle bir şey diyemediler."





