SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Erman Toroğlu Ali Koç'un işaret ettiği o hakemin ismini açıkladı! "Bedava diş tedavisi yapıyor"

Erman Toroğlu Ali Koç'un işaret ettiği o hakemin ismini açıkladı! "Bedava diş tedavisi yapıyor"

05.11.2023 23:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında oldukça sert açıklamalarda bulunurken, "Uilenberg vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan..." ifadelerini kullanmıştı. Erman Toroğlu canlı yayında bu ismi açıkladı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu Ali Koç'un işaret ettiği o hakemin ismini açıkladı! "Bedava diş tedavisi yapıyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, açıklamasında TFF'ye yönelik oldukça sert ifadeler kullandı.

"SERDAR TATLI MEKTUP BIRAKTI"

Ali Koç açıklamasında "Serdar Tatlı, TFF'ye bir mektup bırakıyor. İçeriğini TFF'den bilen yok, merak eden de yok. Serdar Tatlı, 3 hakemden bahsediyor, 'Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemeli' diyor. MHK başkanının bıraktığı mektupta 3 hakemin adını veriyor. Ben biliyorum bu hakemleri. İsimlerini vermeyeceğim. Bilgi güçtür. Sayın Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Size daha önce sormuştum. Bu mektubu kamuoyuyla paylaşmanıza engel bir durum var mı? Bu 3 hakem, şu an yoğun bir şekilde maç alıyor."

"O İSİMLER HALA MAÇ ALIYOR"

"Ülke futbolunun ayağa kalkması lazım. Sayın TFF Başkanı Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Evet, hayır. Bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç alıyor. 5 ay ceza değil bunun cevabı, 850 bin TL ceza değil bunun cevabı. Uilenberg vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan..." ifadelerini kullanmıştı.

ERMAN TOROĞLU O İSMİ AÇIKLADI

Erman Toroğlu A Spor'daki canlı yayında bu konulara değinirken "Ali Koç'un söylediği Tolga Özkalfa. Uilenberg dişçi olan bu adamın yanına gidiyor, bedava... Leş, leş Bedava yapıyor." ifadelerini kullandı.

"DİŞ HEKİMİ DEĞİLİM AMA..."

"TFF Başkanı çağırdı, gittim. Dedim 'Başkan, giden komite size bir şey bıraktı' dedim. 'Öyle bir evrak bende yok' dedi. 'O evrakın bir benzeri bende var' dedim. 'Size vereyim mi' dedim... O defteri kaybedemezsiniz. O deftere imza atılıyor. O defteri kaybedemezler. 'Bana evrak gelmedi' diyemezsin. Diş hekimi değilim ama adamın dişini çekerim. Hem de narkozsuz çekerim! 'Bu evrak bende var' dedim, kaldılar öyle bir şey diyemediler."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya onun sözlerini konuşuyor!Sosyal medya onun sözlerini konuşuyor!
Beşiktaş'ta devre arasında oyuncular birbirine girdi! Burak Yılmaz açıkladıBeşiktaş'ta devre arasında oyuncular birbirine girdi! Burak Yılmaz açıkladı
Antalyaspor Beşiktaş'ı 12 dakikada yıktı!Antalyaspor Beşiktaş'ı 12 dakikada yıktı!
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Ali Koç son dakika fenerbahçe Serdar Tatlı uilenberg bıraktı hakemi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.