Erman Toroğlu bahis skandalı ile alakalı çok konuşulacak olayı anlattı: Dün Beşiktaş maçında yanıma bir adam geldi...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı basın toplantısında tüm ülkesi şaşkına uğratan açıklamalarda bulundu. Hakemlerle ilgili çarpıcı veriler paylaşan Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

TFF Başkanı'nın bu açıklamalarının yankıları sürerken eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu konuyla ilgili Ekol Sports'ta konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEPSİNİ AÇIĞA ALACAKSIN"

"İsmi geçen hakemlerin hepsini açığa alacaksın, korkmayacaksın... Kalan sahalar bizimdir. Hacıosmanoğlu diyecek ki, ben size güvendim artık kusura bakmayın. Acımayacaksınız, acırsanız acınacak hale düşersiniz. Yıllarca hakem mafyası vardı Türkiye'de...."

Günün öne çıkan haber başlıkları...

"TÜRK HAKEMLİĞİNİ YIKIP YENİDEN YAPMAK LAZIM"

"Hakemlikte kanser var diyordum, hakemlikte Amerikan sistemini istiyordum, İngiliz sistemini değil... Şöyle İngiliz sistemi bir binayı onarıp yapar, Amerikan sistemi tamamen yıkıp yapar. Türk hakemliğini tamamen yıkıp yapmak lazım. Yıllardır söylüyorum hakemlerin bence dış bağlantıları da var bu konuda."

"DÜN YANIMA BİR ADAM GELDİ..."

"Dün maçtan sonra gittim diğer maçları seyretmek için, bir adam geldi yanıma maçta hocam ben dedi futbolu hiç anlamam ama dün içimden geldi dedi, bu maçta penaltı kaçar dedim dedi 2 misli para kazandım dedi. Bu sırada da Beşiktaş penaltıyı kaçırmış tekrar oynuyordu. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Adama bir şey mi geldi, vahiy mi geldi, biri mi söyledi, inanılır gibi değil..."

"HAKEM AHLAKSIZLIĞI YILLARDIR VAR"

Türkiye'de hakem ahlaksızlığı yıllardır var. Uluslararası bir hakemimiz diyor ki MHK başkanına sen neden bahsediyorsun bütün VAR kayıtları bende var diyor ya. Bu benim bütün MİT'in kayıtları bende var demem gibi bir şey, hemen tutuklanmam lazım değil mi?