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Erman Toroğlu: ''Fatih Terim, Galatasaray'a zarar veriyor''

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.01.2021 16:52 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbi sonrası ''Beşiktaş, Galatasaray'ı çatır çatır yendi. Fatih Terim artık bu takıma zarar veriyor. Bazı konularda bıktırdı artık.'' şeklinde yorum yaptı.

Erman Toroğlu: ''Fatih Terim, Galatasaray'a zarar veriyor''

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi ve Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulundu. İşte Toroğlu'nun yorumları...

"MAÇI BÖYLE YAPAN TERİM"

"Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Böyle giderse, Fatih Terim Galatasaray'a zarar vermeye devam eder. Seneye de kalırsa bu gidişle zarar sürer."

"ÇATIR ÇATIR YENDİLER"

"Aslan'a bakıyorum, miskin, kafası düşmüş, kenarda başındaki adama bakıyorum, o da hikaye. Kartal'a bakıyorsun, nasıl parçalarım diye koşan 11 adam, yandaki teknik direktör de heyecanlı, hırslı. Hakem falan demeden çatır çatır yendiler."

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"FATİH TERİM KARAR VERMELİ"

"Teknik adam bana bunu getirdiler diyecek Diagne için. Fatih Terim bazı konularda bıktırdı, bu zamana kadar yaptıkları iyiydi. Fatih Terim karar vermeli. Ya sahadan üste bir yere çıkacak, sahaya girerse de bu tip şeylerle karşılaşır Galatasaray."

"SERGEN YALÇIN SÖYLEMİŞTİ"

"Sergen Yalçın heyecanlı bir adam. Onunla program yaptığımızda, 'Ya hocam, Anadolu'da çalışıyorum, bir yere geliyorsun, tıkanıyorsun. Büyük takım çalıştırmazsam bir yere varamam. Bulamazsam da bu işi bırakırım' dedi. 'Bir an evvel gelemezsem, mücadeleye gerek yok' dedi. Yakaladı, devam ediyor."

"BİRİ DOYMUŞ, BİRİ AÇ"

"Sergen Yalçın ile Fatih Terim'e bakınca, biri doymuş, biri aç. Sahadaki futbolcusu da aç. O da ısırmaya, parçalamaya geliyor. Sahadaki 3-5 oyuncusu oynuyor Galatasaray'ın, gerisi emekli gibi oynuyor. Balık da baştan kokar. Yönetim, bilmem ne, bittim, öldüm dersen takımın da yalnız olur."

"BEŞİKTAŞ'A YAZIK OLURDU"

"Galatasaray bu maçtan puan alsa, Beşiktaş'a yazık olurdu. Çıktılar, çatır çatır yendiler. Daha da farklı olabilirdi, çatır çatır yendiler."

"SEYİRCİ OLSA PARAMPARÇA OLURDU"

"Artık deplasman falan demeye gerek yok, seyirci yok. Galatasaray demek Beşiktaş seyircisinin önünde oynasa, 60'da paramparça olacak."

"ARDA'NIN YÜRÜYECEK HALİ YOK"

"Arda Turan'ın yürüyecek hali yok. İki top yaptı, kaçtı. Bazılarına yük bindi, bazılarına binmedi. İki stoper iki büyük hata yaptı, biri gol oldu, biri olmadı."

"VIDI VIDI YAPARSAN ETKİLENİRLER"

"Yönetimle falan tartışmalar, dışarıda münakaşalar olursa, bu hale gelirsiniz. Vıdı vıdı yaparsanız futbolcu etkilenir. Teknik adamın, yönetimin tartışıyor, böyle olur mu?Galatasaray bu kafada giderse, işi zor. 2-3 oyuncu alırlar, belki şekil değişir ama sağından, solundan, üstünden bakıyorum ışık yok. Beşiktaş'a bakıyorum her geçen gün biraz daha koyuyor üzerine. Her geçen gün bir şey var."

DIAGNE VE FALCAO

"Diagne'yi kim aldırdı? Seyirci aldırdı. Falcao'yu kim aldırdı? Seyirci aldırdı. Taraftar ile kimin arası iyi? Yönetimin mi, Fatih Terim'in mi? Falcao'yu Fatih Terim istemedi."


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