Floyd Mayweather'a Anna Monroe'nun babasından veto!

Dünyanın en zengin sporcusu olarak kabul edilen boksör Floyd Mayweather'ın yeni ilişkisi krize neden oldu.Daha önceki ilişkilerinde sevgililerini dövdüğü gerekçesiyle Mayweather'ı istemeyen Monroe'nun ailesi, kızlarının da aynı şeyi yaşamasını istemediklerini belirtti.

ANNA İLİŞKİSİNİ DEVAM ETTİRMEDE KARARLI

Aileye yakın bir kaynak, özellikle Monroe'nun babasının bu ilişkiye onay vermediğini ve striptizcinin Mayweather'ın parası nedeniyle başının döndüğünü söyledi.Ancak genç kadının bu ilişkiyi devam ettirmede kararlı olduğu kaydedildi.

"FLOYD SENDEN BIKACAK"

Aynı kaynak, babasının Monroe'ya "Floyd bir süre sonra senden bıkacak ve diğer sevgililerine yaptığı gibi sana da şiddet uygulayacak. Bu ilişkiye hemen son ver" dediğini aktardı ancak Anna Monroe babasını dinlemeyerek ve Floyd'un geçmişine bakmayarak ilişkisini devam ettirme kararı aldı.43 yaşındaki efsane boksör daha önce Josie isimli sevgilisine şiddet uygulamış ve 2 ay hapis cezası almıştı.

