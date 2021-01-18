SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Floyd Mayweather'a Anna Monroe'nun babasından veto!

Floyd Mayweather'a Anna Monroe'nun babasından veto!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.01.2021 16:19 | Son Güncelleme

ABD'nin Las Vegas şehrindeki bir gece kulübünde striptiz yapan Anna Monroe ile aşk yaşamaya başlayan 43 yaşındaki efsane boksör Floyd Mayweather, genç kadının ailesinin vetosu ile karşılaştı.

Floyd Mayweather'a Anna Monroe'nun babasından veto!

Dünyanın en zengin sporcusu olarak kabul edilen boksör Floyd Mayweather'ın yeni ilişkisi krize neden oldu.Daha önceki ilişkilerinde sevgililerini dövdüğü gerekçesiyle Mayweather'ı istemeyen Monroe'nun ailesi, kızlarının da aynı şeyi yaşamasını istemediklerini belirtti.

ANNA İLİŞKİSİNİ DEVAM ETTİRMEDE KARARLI

Aileye yakın bir kaynak, özellikle Monroe'nun babasının bu ilişkiye onay vermediğini ve striptizcinin Mayweather'ın parası nedeniyle başının döndüğünü söyledi.Ancak genç kadının bu ilişkiyi devam ettirmede kararlı olduğu kaydedildi.

"FLOYD SENDEN BIKACAK"

Aynı kaynak, babasının Monroe'ya "Floyd bir süre sonra senden bıkacak ve diğer sevgililerine yaptığı gibi sana da şiddet uygulayacak. Bu ilişkiye hemen son ver" dediğini aktardı ancak Anna Monroe babasını dinlemeyerek ve Floyd'un geçmişine bakmayarak ilişkisini devam ettirme kararı aldı.43 yaşındaki efsane boksör daha önce Josie isimli sevgilisine şiddet uygulamış ve 2 ay hapis cezası almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'
Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'
Yunan uzmanın açıklaması şoke etti
Yunan uzmanın açıklaması şoke etti
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Ronaldinho, müstehcen klipte oynadı
Ronaldinho, müstehcen klipte oynadı
Sumudica Süper Lig'e geri döndü!
Sumudica Süper Lig'e geri döndü!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Floyd Mayweather'a Anna Monroe'nun babasından veto!
Gündemi sarsan iddia!
Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların
Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların
Ayşe Tekdal: Bu derece olimpiyat yolunda bana cesaret kattı
'Bu derece olimpiyat yolunda bana cesaret kattı'
Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor
Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor
Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı
Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı
Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos (Maç sonucu)
Fenerbahçe Beko'yu durdurana aşk olsun!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.