Erman Toroğlu: Fatih Terim istifa etmişti

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını ve spor gündemini değerlendirdi. Toroğlu, Beşiktaş ve Trabzonspor'a dair de konuştu.
A Spor'da yayınlanan Kale Arkası programında Hıncal Uluç ile birlikte konuşan Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
''Nihat Özdemir şu anda Zekeriya Alp’in arkasında duruyor ve onu rahat çalıştırıyor. Derbideki pankarta göre Fenerbahçe başkanı, İnan Kıraç’ı sevmiyor. Ali Koç, Amigo kulüp başkanı oldu. Zekeriya Alp'e ben güveniyorum. Zorlu olayı Zekeriya Alp için hataydı. Eğer TFF götürdü ise o ayrı. Herkes pişman zaten. Zekeriya Alp seneye daha iyi işler yapacaktır. Yeni yönetmenlik yapacaklar. Zekeriya Alp, hakemlik için son şanstır. Hakemlerin içinde Zekeriya'nın gitmesini isteyenler var. Eğer Zekeriya Alp kalırsa onlar gidecekler. Neyi var Halil Umut Meler'in? Derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında tetikçi gazeteciler puanı 5 haberi yapmışlar. Eğer o hakemin notu 5 ise ben onlara 100 biner lira para vereceğim. Utanmazlar ahlaksızlar. UEFA'da bile bu hafta ilk 4'e girdi Halil Umut Meler. Benimle iddiaya gidecek varsa tüm evrakları da getirecek.''
''Bu hakemleri düzeltmedik sürece futbolu düzeltemezsin. Hiç acımayacaksın. Baktın olmuyor, gençleri vereceksin. Şirin gözükerek, hakemlikten MHK'da görev almak için çalışıyorlar abi. Ben burada daha iyi hizmet veriyor. Komitede olsam belki bu kadar hizmet veremezdim. Bana sallayan hakemlerin hepsi şuan televizyonlarda para kazanıyor. Deplasmandaki Leeds maçında spiker Ercan Taner'in yanındayım. Galatasaray gol attı, Ercan golü büyük bir coşkuyla anlattı. İngiliz polisi gelip, bir daha böyle bağırma diye uyardı. Ercan donakaldı.''
''Geldiği ilk zamanlardan aklımda kalan şey Fatih Terim geliyor, kağıtı Faruk Süren'e veriyor. İstifa ediyorum başkanım diyor. Faruk Süren ise senin istifa etme hakkın yok sen takımın başında devam ediyorsun diyip kağıtı yırtıyor. Söyleyeceğim çok net yani. Türkiye'de bir büyük kulüp başkanı tribünden atlıyor. Ben hayatımda ilk defa gördüm, sen gördün mü?"
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