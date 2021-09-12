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Erman Toroğlu: Fatih Terim korktu

12.09.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erman Toroğlu, 2-2'lik sonuçla biten Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini A Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun yorumları...

Erman Toroğlu: Fatih Terim korktu

Tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, 2-2 biten Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı.

"FATİH TERİM KORKTU"

Fatih Terim'in planlarını eleştiren Toroğlu, "Fatih hoca, 2-1 öndesin, senin takımın daha genç... Ama Fatih Terim korktu, şunu, bunu yapayım dedi. Bırak, Galatasaray gidiyor, çomaklama şu takımı. O da korktu, Babel ile falan olmaz bu iş. Galatasaray ilk yarı duman etti Trabzon'u, çok çabuk geldiler, çok çabuk açıldılar, Trabzon arka tarafı toparlanamadı." dedi.

"KAYBEDERSEN GENÇLERLE KAYBET"

Toroğlu, "Maç bitince iki takım teknik adamına sorsan, Abdullah Avcı fena olmadı, Fatih Terim de elimize gelen kuşu kaçırdık der, görüntü o. Fatih Terim için korkak mı diyeyim, çekingen mi diyeyim, 2-1 öndesin, bırak, Trabzonspor üzerine gelecek. Trabzonspor 75'den sonra yürüyemedi, senin takımın genç. Kaybedersen gençlerle kaybet, kazanırsan onlarla kazan, bence orada hata yaptı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Erman Toroğlu Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
doğru söylüyor adam.fatih terim yaşlandı kafa basmiyor artik

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