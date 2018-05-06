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Erman Toroğlu: Fırat Aydınus eski kaşar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Bursaspor maçının hakemi Fırat Aydınus'u eleştirdi. Erman Toroğlu, Fırat Aydınus için "İnanılmaz zeki bir hakem, tam kaşar, eski kaşar" dedi.

Erman Toroğlu: Fırat Aydınus eski kaşar

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maça hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vurdu.

Fırat Aydınus'u çok sert bir dille eleştiren Erman Toroğlu, Maçı 90 dakika vereceksin bana, öyle pozisyonları değil. Ver 90 dakikayı, verilen, verilmeyen faulleri karşılaştırayım. İnanılmaz zeki bir hakem, tam kaşar, eski kaşar" dedi.

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erman toroğlu fırat aydınus Fenerbahçe Bursaspor

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