Erman Toroğlu: Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.
Fatih Terim nerede? Fatih Terim'in, seneye Galatasaray'a zarar verir miyim, vermez miyim diye düşünerek gereğini yapması lazım. Bu seneki Galatasaray takımına bakıyorum, puan muan hikaye, bu kaçıncı maç, Galatasaray takımı ölmüş, ağlayanı yok.
2-0 iken hakem, 3-4 sarı kart gösterdi ve hakemi frenledi. Öyle uyanıklık yaptı ki Hataysporlu oyuncular durdu. Öyle uyanık kartlar görterdi ki Hatay'a fren yaptırdı hakem, ondan bile uyanamadı Galatasaraylılar.
Dışarıdaki Galatasaraylılar homurdanmaya başladı. Fatih Terim Arda'yı aldırdı, görüyorsunuz Arda'nın halini, hani Arda?
Bence Galatasaray ile Fatih Terim, teknik olarak yol ayrımındalar. Yeni yönetim mi gelir, bu yönetim mi kalır, onu bilemem.
Galatasaray'ın durumunu bu maça değil, genele bağlıyorum. Fatih Terim yine tribünde. Gemi denizde boşta gidiyor, yine kaptanı yok. Kaç maçtır kaptanı yok geminin. Sus ya, takımın konuşsun. Sen konuştukça takımın susuyor, al işte, buyur!
Galatasaray'ın şampiyon olacak havası var mı, isyan var mı? Topçuların haline bakıyorum, hiçbir şey yok. İsyan yok! Mevlam kayıra oynuyorlar, hikaye...
Takımın içinde bir şey var, gözüküyor. Yakında patlar. Falcao top almaya sağ açığa, sol açığa gidiyor. Falcao orada top alsa ne olur, almasa ne olur. Çocuk alamayınca oralara gidiyor.
Hatayspor sezon başından bu yana belli bir performansta oynuyor. Her geçen gün üzerine koyuyorlar. Ben Galatasaray'ım, büyük takımım diyorsun, kadron geniş. Maça bakıyorum, Hatayspor diye bir takım var sahada futbol oynayan, gereğini yapan, yardımlaşan, koşan ve karşısında takım olamamış bir takım var Galatasaray diye.
Galatasaray tel tel dökülüyor. Maç başladı, Hatay iyi gidiyor, gol atıyor, devam ediyor, tepki gelmiyor, gol atarsa Hatay atar diyorum, Galatasaray tesadüfen atar diyorum. Hatayspor 2. golü atıyor. Dağınıklık var.
Galatasaray takımı buysa, şampiyon falan olamaz. Galatasaray böyle şampiyonluğa oynuyorsa demek ki diğerleri ölmüş. Arda falan nerede, oynasınlar. Galatasaray'ın yürüyecek hali yok.
Emre Taşdemir aslında iyi oynuyordu, sonra o çocuğu oynatmadı. Şener, Fenerbahçe'de de iyi değildi. İyi olsa, zaten o büyük takımda oynar. Çok özel durumlar olur, onun haricinde büyük takımdan büyük tkıma gelen pek iyi oyuncu yok.
Hakem ilk yarıda Feghouli ile rakibinin bir pozisyonunda Hataysporlu oyuncuya gereksiz yere sarı kart gösterdi.
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