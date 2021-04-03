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Erman Toroğlu: Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

03.04.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor ile oynadığı mücadeleyi Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...

Erman Toroğlu: Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"FATİH TERİM DÜŞÜNMELİ"

Fatih Terim nerede? Fatih Terim'in, seneye Galatasaray'a zarar verir miyim, vermez miyim diye düşünerek gereğini yapması lazım. Bu seneki Galatasaray takımına bakıyorum, puan muan hikaye, bu kaçıncı maç, Galatasaray takımı ölmüş, ağlayanı yok.

"HATAY'A FREN YAPTIRDILAR"

2-0 iken hakem, 3-4 sarı kart gösterdi ve hakemi frenledi. Öyle uyanıklık yaptı ki Hataysporlu oyuncular durdu. Öyle uyanık kartlar görterdi ki Hatay'a fren yaptırdı hakem, ondan bile uyanamadı Galatasaraylılar.

"TERİM ARDA'YI ALDIRDI"

Dışarıdaki Galatasaraylılar homurdanmaya başladı. Fatih Terim Arda'yı aldırdı, görüyorsunuz Arda'nın halini, hani Arda?

"TERİM İLE YOL AYRIMINDALAR"

Bence Galatasaray ile Fatih Terim, teknik olarak yol ayrımındalar. Yeni yönetim mi gelir, bu yönetim mi kalır, onu bilemem.

"GEMİNİN KAPTANI YOK"

Galatasaray'ın durumunu bu maça değil, genele bağlıyorum. Fatih Terim yine tribünde. Gemi denizde boşta gidiyor, yine kaptanı yok. Kaç maçtır kaptanı yok geminin. Sus ya, takımın konuşsun. Sen konuştukça takımın susuyor, al işte, buyur!

"ŞAMPİYONLUK İSYANI YOK"

Galatasaray'ın şampiyon olacak havası var mı, isyan var mı? Topçuların haline bakıyorum, hiçbir şey yok. İsyan yok! Mevlam kayıra oynuyorlar, hikaye...

"YAKINDA PATLAR"

Takımın içinde bir şey var, gözüküyor. Yakında patlar. Falcao top almaya sağ açığa, sol açığa gidiyor. Falcao orada top alsa ne olur, almasa ne olur. Çocuk alamayınca oralara gidiyor.

"GALATASARAY TAKIM OLAMAMIŞ"

Hatayspor sezon başından bu yana belli bir performansta oynuyor. Her geçen gün üzerine koyuyorlar. Ben Galatasaray'ım, büyük takımım diyorsun, kadron geniş. Maça bakıyorum, Hatayspor diye bir takım var sahada futbol oynayan, gereğini yapan, yardımlaşan, koşan ve karşısında takım olamamış bir takım var Galatasaray diye.

"GALATASARAY DÖKÜLÜYOR"

Galatasaray tel tel dökülüyor. Maç başladı, Hatay iyi gidiyor, gol atıyor, devam ediyor, tepki gelmiyor, gol atarsa Hatay atar diyorum, Galatasaray tesadüfen atar diyorum. Hatayspor 2. golü atıyor. Dağınıklık var.

"ŞAMPİYON OLAMAZ"

Galatasaray takımı buysa, şampiyon falan olamaz. Galatasaray böyle şampiyonluğa oynuyorsa demek ki diğerleri ölmüş. Arda falan nerede, oynasınlar. Galatasaray'ın yürüyecek hali yok.

"EMRE TAŞDEMİR, ŞENER..."

Emre Taşdemir aslında iyi oynuyordu, sonra o çocuğu oynatmadı. Şener, Fenerbahçe'de de iyi değildi. İyi olsa, zaten o büyük takımda oynar. Çok özel durumlar olur, onun haricinde büyük takımdan büyük tkıma gelen pek iyi oyuncu yok.

"GEREKSİZ SARI KART"

Hakem ilk yarıda Feghouli ile rakibinin bir pozisyonunda Hataysporlu oyuncuya gereksiz yere sarı kart gösterdi.


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