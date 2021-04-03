Erman Toroğlu: Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"FATİH TERİM DÜŞÜNMELİ"

Fatih Terim nerede? Fatih Terim'in, seneye Galatasaray'a zarar verir miyim, vermez miyim diye düşünerek gereğini yapması lazım. Bu seneki Galatasaray takımına bakıyorum, puan muan hikaye, bu kaçıncı maç, Galatasaray takımı ölmüş, ağlayanı yok.

"HATAY'A FREN YAPTIRDILAR"

2-0 iken hakem, 3-4 sarı kart gösterdi ve hakemi frenledi. Öyle uyanıklık yaptı ki Hataysporlu oyuncular durdu. Öyle uyanık kartlar görterdi ki Hatay'a fren yaptırdı hakem, ondan bile uyanamadı Galatasaraylılar.

"TERİM ARDA'YI ALDIRDI"

Dışarıdaki Galatasaraylılar homurdanmaya başladı. Fatih Terim Arda'yı aldırdı, görüyorsunuz Arda'nın halini, hani Arda?

"TERİM İLE YOL AYRIMINDALAR"

Bence Galatasaray ile Fatih Terim, teknik olarak yol ayrımındalar. Yeni yönetim mi gelir, bu yönetim mi kalır, onu bilemem.

"GEMİNİN KAPTANI YOK"

Galatasaray'ın durumunu bu maça değil, genele bağlıyorum. Fatih Terim yine tribünde. Gemi denizde boşta gidiyor, yine kaptanı yok. Kaç maçtır kaptanı yok geminin. Sus ya, takımın konuşsun. Sen konuştukça takımın susuyor, al işte, buyur!