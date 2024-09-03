SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Erman Toroğlu Galatasaraylıları çok kızdırdı! Osimhen transferini yerden yere vurdu... "Sonra Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz"

Erman Toroğlu Galatasaraylıları çok kızdırdı! Osimhen transferini yerden yere vurdu... "Sonra Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.09.2024 13:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Victor Osimhen transferiyle gündemin 1 numarası haline gelirken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu canlı yayında bu transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray yönetimini yerden yere vuran Toroğlu, "Bu paraları nereden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren yeni transferi Victor Osimhen hakkında olay olacak açıklamalarda bulundu.

Youtube'da yayınlanan SkySpor kanalında konuşan Toroğlu, sarı-kırmızılı yönetimin transferde harcadığı paralar nedeniyle adeta yerden yere vururken, sert eleştirilerde bulundu.

"BU PARALARI NEREDEN BULUYORSUNUZ"

66d6407985d1c165

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorsun, ee ne yapacaksın? Bu paraları nereden buluyorsunuz ya, sonra neden ağlıyorsunuz?"

"SONRA CUMHURBAŞKANI'NA AĞLIYORSUNUZ"

erman-toroglu-6

"Sonra Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz, Maliye Bakanı'na gidiyorsunuz ağlıyorsunuz bize yardım edin diye. Bu paraları nasıl veriyorsunuz. 10 milyon Euro'lar, 15 milyon Euro'lar nasıl veriyorsunuz? Sonra yok bilet yolsuzluğu falan. Bu nasıl iş, bu nasıl bir başıbozukluk."

"KİMİ ALDATIYORSUNUZ?"

victor-osimhen-galatasarayda-pyjo

"Yani bu adamı kimse almıyor, bütün Avrupa geri zekalı biz alıyoruz. Kendimizi niye avutuyoruz, Batshuayi'yi aldın, bir de Icardi var. Bunu niye alıyorsun? Kimi aldatıyorsunuz..."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Erman Toroğlu son dakika galatasaray yönetim
En Çok Okunan Haberler
Kasım Gülpınar'dan istifa sonrası dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek…

Kasım Gülpınar'dan istifa sonrası dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek…

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Osimhen transferindeki bu detayı ilk defa duyacaksınız!

Osimhen transferindeki bu detayı ilk defa duyacaksınız!

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Real Madrid, Türk yıldızın peşinde!

Real Madrid, Türk yıldızın peşinde!

'SONUÇTA DOĞULU' Tepki çeken hakem sözleri!

'SONUÇTA DOĞULU' Tepki çeken hakem sözleri!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.