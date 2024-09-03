Erman Toroğlu Galatasaraylıları çok kızdırdı! Osimhen transferini yerden yere vurdu... "Sonra Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz"

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren yeni transferi Victor Osimhen hakkında olay olacak açıklamalarda bulundu.

Youtube'da yayınlanan SkySpor kanalında konuşan Toroğlu, sarı-kırmızılı yönetimin transferde harcadığı paralar nedeniyle adeta yerden yere vururken, sert eleştirilerde bulundu.

"BU PARALARI NEREDEN BULUYORSUNUZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorsun, ee ne yapacaksın? Bu paraları nereden buluyorsunuz ya, sonra neden ağlıyorsunuz?"

"SONRA CUMHURBAŞKANI'NA AĞLIYORSUNUZ"

"Sonra Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz, Maliye Bakanı'na gidiyorsunuz ağlıyorsunuz bize yardım edin diye. Bu paraları nasıl veriyorsunuz. 10 milyon Euro'lar, 15 milyon Euro'lar nasıl veriyorsunuz? Sonra yok bilet yolsuzluğu falan. Bu nasıl iş, bu nasıl bir başıbozukluk."

"KİMİ ALDATIYORSUNUZ?"

"Yani bu adamı kimse almıyor, bütün Avrupa geri zekalı biz alıyoruz. Kendimizi niye avutuyoruz, Batshuayi'yi aldın, bir de Icardi var. Bunu niye alıyorsun? Kimi aldatıyorsunuz..."