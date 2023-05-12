Erman Toroğlu ile Lale Orta gerilimi tırmanıyor! Türk futbolunda neler oluyor? Hakemler arasında geçen konuşmaları iddia ederek paylaştı...

Erman Toroğlu, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı gözlemcilerinin aralarında bir konuşma gerçekleştirdiğini ve Lale Orta'nın bu gözlemcileri arayarak puanlarını arttırdığını iddia etmişti. Lale Orta ise bu iddialara jet hızıyla yalanlama getirmişti.

"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

MHK Başkanı Lale Orta, "Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız." sözleriyle Erman Toroğlu'nu yalanlamıştı.

ERMAN TOROĞLU CEVAP VERDİ! MESAJLARI İFŞA ETTİ

Erman Toroğlu, Lale Orta'ya yeniden cevap vererek flaş bir iddiada buludu. Erol Ersoy ile İsmet Arzuman arasında geçen mesajlar olduğunu iddia ettiği yazışmaları paylaşan Toroğlu sosyal medyada gündeme oturdu.

Erman Toroğlu, "Fenerbahçe-İstanbulspor maçı oynanıyor. Karşılaşmanın iki gözlemcisi var. Statta görev yapan İsmet Arzuman, evde telefondan seyrederek görev yapan Erol Ersoy. Fahiş hatalar yapılıyor, zaten herkes de bu maçı hatırlıyor. Gözlemciler İsmet Arzuman ile birlikte rapor tutuyorlar.

Diyor ki, "Erol Ersoy üç tane siyah-beyaz hata yazacak." Bu sefer Lale Orta, Arzuman'a diyor ki "Söyle bu hakemi ezmeyelim, ona göre rapor yazsın." Erol'dan gelen cevap net; "Ben raporumu gönderdim."

Erol Ersoy'la İsmet Arzuman'ın mesajlarını okuyacağız:

Erol (Ersoy): İsmet (Arzuman) sarı kart takip formunu gönderir misin? Tamam göndermişsin.

İsmet (Arzuman): Abi Lale başkanla görüştüm, 'hakemi destekleyelim' der. Bilgin olsun. Erol: Ben raporu gönderdim."



