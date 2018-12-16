Erman Toroğlu Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı. İşte Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

Son yarım saat iyi maç oldu. İki taraftan biri kazansa üzülürdün. Abdullah Avcı, maçın böyle bitmesini istedi ve 90+2’de oyuncu aldı.

"GALATASARAY KENDİNE GELMİŞ"

Galatasaray hırs açısından kendine gelmiş. Şimdiye kadar akılları neredeydi bu futbolcuların? Ceza almadan önceki hallerini de biliyoruz. Galatasaray, Avrupa’da oynar gibi ciddi oynadı. Galatasaray dersine iyi çalışmış ancak güçleri bu kadar. Başakşehir de güçlü takım, ligin lideri.

Başakşehir, alışkın olmadığı bir şekilde tepki gördü Galatasaray’dan. Başakşehir bunu beklemiyordu.

"DEMEK Kİ BU ADAM VAR PROFESÖRÜ"

Fatih Terim'in çıkardığı takıma Barış Şimşek karışabiliyor mu? Veya federasyon karışıyor mu? Hakemlerin atamasına da sen karışma Fatih Terim. Demek ki Barış Şimşek'ten memnunlar ki veriyorlar. VAR'ın profesörü demek ki bu adam. Avrupa'ya da gitti VAR hakemi olarak.

"YAPAMIYORSAN ART NİYETLİSİN"

Galatasaray-Konya maçındaki hakemin penaltıyı verip VAR'da çözememeleri ilginç. Sen bunu yapamıyorsan art niyetlisin. Yardımcın devam diyor, VAR önünüzde... Bitti eski hakemlik. Artık VAR hakemi, sahadakinden daha etkili. Önünde televizyon var. Hakemlik yaptığımda ben de başlarda ne hatalar yaptım, sonradan toparlandım.