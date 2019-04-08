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Erman Toroğlu: Mehmet Ekici pavyona gitsin, oynasın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.04.2019 08:17 | Son Güncelleme

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Erman Toroğlu, kırmızı kartla oyun dışında kalan Fenerbahçeli Mehmet Ekici'yi eleştirirken, maçın sonlarında yaşanan olayların gereksiz olduğunu vurguladı.

Erman Toroğlu: Mehmet Ekici pavyona gitsin, oynasın

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
İşte Toroğlu'nun yorumları...

Maçın 7 dakika uzaması normal. Maçın 101. dakikada bitmesi normal.

Karşılaşmada 88. dakikadan 94. dakikaya kadar maç oynanmadı. Yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan 101. dakika. Bu dakikada maçın bitmesi de normal.

"MEHMET EKİCİ BUNU NEDEN YAPIYORSUN?"

Mehmet Ekici neden yaptın? Sahaya hem kendini ektin, hem de Fenerbahçe'yi... Tam bir 'Ekici' oldun. Ankaragücü taraftarı bugün çok iyiydi.

Mehmet Ekici bu hareket neden yapıyorsun? Maç bitiyor, neden yapıyorsun? Bunlar fedai mi? Bunlar pavyona gitsin... Oynasın!

Mehmet Ekici fizik olarak kendini de toparladı. Mehmet Ekici fiziksel sakatlıktan kurtuldu ama kafadaki sakatlıktan kurtulamadı. 10 tane Ankaragücü maçı oynasan ne olur? 1 tane derbide vizyona çıkarsın.

"ORADA 'SEN DE BİR BAK HOCAM' DEDİLER"

Pozisyonu VAR'da tartıştılar, tahmin ediyorum orada 'sen de bir bak hocam' dediler.

Ben bugün Ankaragücü taraftarı olarak 1 puana razıydım. İnanılmaz anlamda Ankaragücü kontrolsüz futbol oynadı, bu Fenerbahçe takımına karşı bu oyun oynanmazdı.

"BU KAVGA 70'TE OLSA, MAÇ KARAKOLDA BİTERDİ"

Fenerbahçe'nin golü atacağı belliydi, 1-1 oldu. Bu kavga 70. dakikada olsa bu maç karakolda biterdi. Sahanın içinde çok sivil vardı. Futbolcu futbolcuyla tartışabilir, sivilin sahada olması yanlış. Çok gereksiz patlama oldu.

"AKHİSARSPOR UMUTLANDI"

Akhisarspor umutlandı. Neden umutlandı? Deplasmanda rakibinden puan aldı. Ankaragücü 1-2 daha iyi gitsin, paçayı yırtar.

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Fenerbahçe mehmet ekici erman toroğlu

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