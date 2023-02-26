Erman Toroğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye büyük tepki! "Bu fırsatçılıktır"

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası, yaşanan depremden etkilenen kentlerin spor kulüpleri olan Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme kararı sonrası TFF, bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar vermişti.

KARARA KARŞI ÇIKMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilen takımların önceki maçlarının aynen geçerli sayılıp kalan maçlarında mağlup sayılmasına karşı çıkmıştı. TFF'ye daha önce de konuyla ilgili başvuru yapan siyah-beyazlılar tüm maçların iptal edilip takımlara puanlarının verilmesi gerektiğini savunuyor.

UEFA YÖNETMELİĞİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

TFF kararının hem üst sıraları hem de kümede kalma mücadelesini etkileyeceğini belirten Beşiktaşlı yönetimi, Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması gerektiğini bir kez vurgularken, bu durumun sadece kendilerini değil tüm takımları ilgilendirdiğini dile getiren siyah-beyazlılar, doğru uygulamanın UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliği olduğunu savunmuştu.

TOROĞLU'NDAN GÖNDERME

Fenerbahçe Konyaspor maçının ardından A Spor ekranlarında karşılaşmaya değinen usta yorumcu Erman Toroğlu, bu konuya da değinirken, Ahmet Nur Çebi'ye dikkat çeken bir göndermede bulundu.

"FIRSATÇILIKTIR"

Toroğlu konuyla ilgili olarak, “Doğal afetten de faydalanmamalıyız. Gaziantep FK ve Hatayspor isteyerek ligden çekilmiyor. Adamlar 'Benim oynayacak halim yok' dediği için ligden çekildi." derken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik olarak "Bunu fırsat bilip, hazır fırsatları kovalamayalım. Bazıları; “ligden çekilen takımlara biz puan kaybettik, rakiplerimiz puan kaybetmedi.” diyorlar. Bu takımlar ligden çekilmedi. Afetten dolayı ligden çekilmek zorunda kaldılar. UEFA'yı emsal göstermek fırsatçılıktır." sözleriyle yüklendi.

