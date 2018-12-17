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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç ve Ersun Yanal için flaş sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.12.2018 23:01 | Son Güncelleme

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını değerlendirdi. Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal konusunda iki şansı olduğunu iddia ederken, Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapacağını belirtti.

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç ve Ersun Yanal için flaş sözler!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanan maçı eski hakem Erman Toroğlu değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun A Spor'da yaptığı açıklamalar...

Ali Koç yönetimi, fiyasko bir idare döneminden sonra mecburi bir değişikliğe gitti. Ali Koç söylediği lafı yedi, Ersun Yanal'ı getirdi. Seyirci istedi getirdi. İki şansı var: Ersun Yanal başarılı olursa 'Fenerbahçe için her şeyi yaparım, lafımı yerim'; başarılı olmazsa da 'Buyrun siz istediniz, Ersun Yanal'dan kurtuldum' diyecek.

"FUTBOLCULAR DAHA İSTEKLİ"

Futbolcular yeni teknik direktörün gelmesiyle biraz daha istekliler. Fenerbahçe için şans, BB Erzurumspor gibi bir takımla oynuyor. Erzurum çok zayıf bir takım, ilk yarıda karşı kaleye bile gidemedi. Aciz bir oyun oynadı.

Futbolcular geçen dönemde daha laubali, vurdumduymazdı. O hava yok olmuş. Dakika bir gol bir. Futbolcular ya oynayacaklar ya kovulacaklar. Bakalım Ersun Yanal'ın yaptıracağı işleri bu takım yapabilecek mi? Bir defa baskı. İki; baskıyı yapamazsan taktik faul. Üçüncüsü, kalenden uzak oynama. Eldeki kadro bunların hepsini yapar mı? Muhakkak devre arasında bir şeyler yapacaklar. Ali Koç bunları yapmaya mecbur. Ersun Yanal değil Ali Koç mecbur. Çünkü büyük iddialarla geldi.

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Fenerbahçe erman toroğlu ali koç ersun yanal

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