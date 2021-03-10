Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Younes Belhanda ile yollarını ayırmasını yorumladı.

Belhanda'nın oyuna girdiği maçlarda Galatasaray'ın 10 kişi kaldığını belirten Erman Toroğlu, "Belhanda 31 Mayıs'a kadar olan bütün haklarını çatır çatır alır. Sen menajere 10 milyon euro verirsen böyle olur." ifadelerini kullandı.

"HEM KÜSTAH, HEM TERBİYESİZ"

"Bu tip adamları Galatasaray nasıl alıyor anlamıyorum." diyen usta yorumcu, Belhanda için "Hem küstah hem terbiyesiz bir adam. Zaten oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 10 kişi oynatıyordu." dedi.

"SOYGUNCU TİPLER BUNLAR"

Belhanda ve menajeri William D'Avila için ağır ifadeler kullanan Toroğlu, "Bu Belhanda, Galatasaray stadından bahsediyor. Tamam son maç için haklı olabilir. Ama diğer maçlarda zemin güzeldi. O maçlarda ne yaptı acaba? Ne kadar akıllı bunlar ya... Bunlar zamanın soyguncusu. Soyguncu tipler bunlar. Hem oyuncusu hem menajeri... Ben Belhanda'nın çok iyi zeminlerde hiç top oynamadığını da biliyorum. Sen iyi zeminlerde ne yaptın kardeşim?" ifadelerini kullandı.

D'Avila hakkındaki sert sözlerini sürdüren Toroğlu, "Belhanda'nın menajeri çok küstah birisi. Menajeri öyle olan bir adamın sahadaki futbolu da küstah olur. Belhanda ne verdi Galatasaray'a? Menajerlerinizi iyi seçin." şeklinde konuştu.