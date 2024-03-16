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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş ile ilgili olay yaratan iddia! ''Lucescu ile görüşüldüğünü biliyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.03.2024 21:40
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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Erman Toroğlu, siyah-beyazlı teknik direktör Santos'un oyun yönetimini ağır bir dille eleştirerek ilginç bir iddia ortaya attı.

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş ile ilgili olay yaratan iddia! ''Lucescu ile görüşüldüğünü biliyorum''

Beşiktaş ile Antalyaspor maçını yorumlayan Erman Toroğlu'ndan siyah-beyazlılarla ilgili daha önce medyaya düşmeyen bir iddia ortaya atıldı.

"BU HOCA İLE BEŞİKTAŞ 13. MAÇINI OYNUYOR"

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Erman Toroğlu, "Bu hoca ile Beşiktaş 13. maçını oynuyor ve bu futbolu oynuyor. Öbür tarafta Antalyaspor'da Nuri Şahin gidiyor, Sergen Yalçın geliyor. Nuri Şahin'in oyunu daha kontrollü bir oyundu, Sergen Yalçın'ın 13 maçta yarattığı fark ortada. Fernando Santos ne yaptı 13 maçta? Hiçbir şey. Artık bir şey yapmalı takım. Sergen Yalçın farkını gösteriyor ama Santos'u fark edemedim maalesef." dedi.

"LUCESCU İLE DE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

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Erman Toroğlu, "Santos'un Beşiktaş'ın ilk tercihi olduğunu sanmıyorum, ilk tercihleri bir Fransız'dı. Lucescu ile de görüşüldüğünü biliyorum, "Ben bu takıma kupayı aldırırım, çok da para gerekmez" demiş. Samet Aybaba gidince çok para istemiş ama. Öyle olunca da Samet'i çağırmışlar ve bu hoca ile anlaşmışlar." açıklamasını yaptı.

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