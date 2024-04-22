Erman Toroğlu'ndan canlı yayında ters köşe! ''Şampiyonlukları hayırlı olsun''

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kalmasıyla şampiyonluk yarışı karıştı.

"KOLAY KOLAY BUNU SÖYLEMEM"

Erman Toroğlu, izleyicileri ters köşe yapacağını söyleyerek açıklama yaptı. Toroğlu, "Kolay kolay bu tarz yorumlarda bulunmam. İzleyenler de şaşıracaktır muhtemelen ama Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erman Toroğlu, "Futbolda mucizeler vardır ama o mucizeyi yaratacak teknik direktör de yok, futbolcuların havası da yok." dedi. Erman Toroğlu'nun bu yorumu sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan ise farkı 4'e çıktı...





