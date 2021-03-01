Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut ve Mesut Özil'le ilgili şok iddia

Hakem, abileri gibi eski hakem tipi. Bana bir şey gelmesin, çalayım bitsin. Maç bitti, hakemden çok bir şey kalmaz aklında, çaldı, bitirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 1 tane devam edebilecek pozisyonu var, çaldı, bitirdi. Herkesin kendini kurtarmaya mücadele ettiği bir ligde, hakemler de biraz kendini kurtarmaya gidiyor. O kadar hakkı var mı, var. Yangın büyümeden kesti.

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan en az iki tık öndeydi. Fenerbahçe daha iyi hazırlanmış. Sahanın yıldızı kim dersek, açık ara Uğurcan. Bu işin tıkı kalmıyor o zaman.

"90 dakika sonunda maç berabere de bitebilirdi ama Fenerbahçe'nin hakkıydı. Pozisyonlara daha fazla giren, daha fazla isteyen, mücadele eden Fenerbahçe.

PENALTI POZİSYONUNA DAİR

VAR'da Cüneyt var, Trabzonspor'da penaltı beklenen pozisyonda çağırmadı. Öyle şeyler söylüyorlar ki, kitap diyor, bu öyle, bu böyle yazıyor diyorlar. Çağırmadı, buna çağrılmaz da diyorlar, herkes kendine göre yorum yapıyor.

"BU GALİBİYET TERS DE TEPEBİLİR"

Bu galibiyet çok önemli, üstüne koyarak mı giderler yoksa yanlış yere mi götürür? Bıçak sırtı gibi bir şey, ters de tepebilir.

MERT HAKAN YORUMU

Mert Hakan nereden geldi, ne zaman geldi, ne kadar oldu geleli? Mert Hakan'ın konuşması benim dikkatimi çekti. Sözleri benim dikkatimi çekti, koparsın, koparırlar.

EROL BULUT'A ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin 60-65'ten sonra ne yapacağını merak ediyorduk. 65'ten sonra Erol Bulut ilk defa bir şeyler yaptı, görüyorum. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi ile Trabzonspor'unki aynı değil. Çıkanlara, girenlere bakarsak Trabzonspor'un kulübesi biraz vitaminsiz.

"EROL BULUT MESUT ÖZİL'E HESAP VERDİ, GEREK YOK"

Erol Bulut maçtan sonra Mesut Özil'e bir hayli hesap verdi, gerek yok. İş yapmıyorsa oyundan alacaksın." (Akşam)



