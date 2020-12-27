Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler!

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturması, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"SAHA İÇİNDE BU KADAR ETKİLİ DEĞİL"

Erman Toroğlu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili "Maçı tribünden daha iyi okuyor. Saha içinde bu kadar etkili değil." dedi.

"EN AZ 8-9 MAÇ..."

Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Fatih Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen 5 maçlık cezayı değerlendirdi. Toroğlu, 5 maçlık cezanın son derece az olduğunu belirtirken, en az 8-9 maç olması gerektiğini dile getirdi