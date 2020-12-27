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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2020 17:31 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu PFDK'dan 5 maç ceza alan Fatih Terim'i ironik bir dille eleştirerek, "Maçı tribünden daha iyi okuyor. Saha içinde bu kadar etkili değil." dedi.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler!

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturması, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"SAHA İÇİNDE BU KADAR ETKİLİ DEĞİL"

Erman Toroğlu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili "Maçı tribünden daha iyi okuyor. Saha içinde bu kadar etkili değil." dedi.

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"EN AZ 8-9 MAÇ..."

Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Fatih Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen 5 maçlık cezayı değerlendirdi. Toroğlu, 5 maçlık cezanın son derece az olduğunu belirtirken, en az 8-9 maç olması gerektiğini dile getirdi


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