SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçındaki penaltıya isyan!

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçındaki penaltıya isyan!

26.09.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncu Kim'in ceza sahası içinde eline çarpan top hakem tarafından 'kusursuz' olarak nitelendirildi ve oyun devam etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu karar itiraz etti ve canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçındaki penaltıya isyan!

Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta penaltı krizi yaşandı. Fenerbahçeli savunma oyuncusu Kim'in ceza sahası içinde eline çarpan top hakem tarafıdan 'kusursuz hareket' olarak görüldü ve oyun devam etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu karar itiraz etti ve canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

"HAKEMLİĞİNİ BİTİRİRİM"

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Kim'in penaltı pozisyonunu hakem göremeyebilir ama VAR orada görmüyor mu? Ben TFF olsam, MHK'yi ararım o VAR'ı oradan al derim. Hakemliğini bitiririm!" dedi.

İŞTE O POZİSYON

FANxFe-WUAYIyc5

Kim Min-Jae'nin bu müdahalesinin ardından Hatayspor penaltı bekledi. Abdülkadir Bitigen oyunun devam etmesini istedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ianis Hagi transferinde sıcak gelişmeIanis Hagi transferinde sıcak gelişme
PARTNERTartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!Tartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!
Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı!Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar, "Mantık dışı" dedi ve çağrıda bulundu

Aziz Sancar, "Mantık dışı" dedi ve çağrıda bulundu

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Elinde su şişesiyle gol attı

Elinde su şişesiyle gol attı

Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı!

Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı!

Emre Belözoğlu'ndan Çaykur Rizespor itirafı

Emre Belözoğlu'ndan Çaykur Rizespor itirafı

Galatasaray'da dev toplantı

Galatasaray'da dev toplantı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.