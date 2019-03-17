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Erman Toroğlu'ndan flaş Jeremain Lens iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu, Jeremain Lens'in Beşiktaş'tan alacağı olduğunu ve oyuncunun serbest kalabileceğini söyledi.

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Şok ayrılık

Toroğlu, son dönemde finansal sorunlarla gündeme gelen Beşiktaş'ın Jeremain Lens sıkıntısı yaşadığını iddia etti.

Toroğlu, son dönemde finansal sorunlarla gündeme gelen Beşiktaş'ın Jeremain Lens sıkıntısı yaşadığını iddia etti.

Toroğlu, Jeremain Lens'in serbest kalabileceğini söylerken; "Pazartesi gününe kadar Lens'in ödemesi yapılmazsa, Lens serbest kalacak ve Beşiktaş'a da yaptırım uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, Jeremain Lens'in serbest kalabileceğini söylerken; "Pazartesi gününe kadar Lens'in ödemesi yapılmazsa, Lens serbest kalacak ve Beşiktaş'a da yaptırım uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Toroğlu, Beşiktaş'ta FIFA'ya yapılan şikayetler olduğunu kaydederken, "Karius, FIFA'ya şikayet ediyor bu akşam ilk 11'de, Lens, FIFA'ya şikayet ettiği için yedek kulübesinde... Bu takımın kimyası bozulmuş" dedi.

Öte yandan Toroğlu, Beşiktaş'ta FIFA'ya yapılan şikayetler olduğunu kaydederken, "Karius, FIFA'ya şikayet ediyor bu akşam ilk 11'de, Lens, FIFA'ya şikayet ettiği için yedek kulübesinde... Bu takımın kimyası bozulmuş" dedi.

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Jeremain Lens ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Jeremain Lens ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Lens erman toroğlu

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