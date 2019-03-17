Erman Toroğlu'ndan flaş Jeremain Lens iddiası

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Toroğlu, Jeremain Lens'in serbest kalabileceğini söylerken; "Pazartesi gününe kadar Lens'in ödemesi yapılmazsa, Lens serbest kalacak ve Beşiktaş'a da yaptırım uygulanacak" ifadelerini kullandı.