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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a canlı yayında olay yaratacak sözler! "Kendi halinize bakın"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 22:57
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki galibiyetine Galatasaray cephesinden tepki gelirken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı-Kırmızılılar'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunda, Batshuayi kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 2-1'e getirmiş ve mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

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Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti sonrası Galatasaray'dan tepki paylaşımı gelirken yapılan paylaşımda "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanılmıştı.

TOROĞLU'NDAN SERT SÖZLER

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A Spor ekranlarında konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu Galatasaray'ın bu paylaşımına dair sert bir eleştiride bulundu.

"KENDİ HALİNİZE BAKIN"

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Toroğlu Galatasaray'ın paylaşımına dair "Bırakın bu işleri ya, bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz! Bütçesi sizden 5 kat düşük takım sizi duman etti. Avrupa'da 4 yediniz 4! Icardi, reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. Kendi halinize bakın." ifadelerini kullandı.

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