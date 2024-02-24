Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a canlı yayında olay yaratacak sözler! "Kendi halinize bakın"

Fenerbahçe'nin son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunda, Batshuayi kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 2-1'e getirmiş ve mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti sonrası Galatasaray'dan tepki paylaşımı gelirken yapılan paylaşımda "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanılmıştı.

TOROĞLU'NDAN SERT SÖZLER

A Spor ekranlarında konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu Galatasaray'ın bu paylaşımına dair sert bir eleştiride bulundu.

"KENDİ HALİNİZE BAKIN"

Toroğlu Galatasaray'ın paylaşımına dair "Bırakın bu işleri ya, bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz! Bütçesi sizden 5 kat düşük takım sizi duman etti. Avrupa'da 4 yediniz 4! Icardi, reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. Kendi halinize bakın." ifadelerini kullandı.





