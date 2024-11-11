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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın ''Yapı yok, ayıp var'' açıklamasına olay sözler! ''İnsan bunları söylerken utanır''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.11.2024 16:48
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u 4-0 geçtiği maçtan hemen sonra ''Yapı yok, ayıp var!' başlığı altında metin yayımlayan Galatasaray kulübüne yönelik açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''İnsan utanır bunları söylerken.'' diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın ''Yapı yok, ayıp var'' açıklamasına olay sözler! ''İnsan bunları söylerken utanır''

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray kulübünden ''Yapı yok,ayıp var'' başlığı altında açıklama yayımladı. Bu söz konusu açıklama hakkında Erman Toroğlu, EKOL TV'ye konuştu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

''GALATASARAY DÜZEN BOZUK DİYOR AMA...''

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Galatasaray'ın yayımladığı açıklamaya yönelik Erman Toroğlu, ''Galatasaray düzen bozuk diyor ama malı hep o götürüyor.'' sözlerini sarf etti.

''İNSAN UTANIR BUNLARI SÖYLERKEN''

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Sözlerine devam eden Toroğlu, ''Eğer bu düzenlerden sıkılıyorsanız 5 sene şampiyon olmuşsunuz. Adamlar 10 sene şampiyon olamamış! İnsan utanır bunları söylerken.” ifadelerini kullandı.

''HALA SKANDALLARINA DEVAM EDİYOR''

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Fenerbahçe'nin attığı ilk golde topun Djiku'nun eline çarptığını söyleyerek VAR hakemini eleştiren Toroğlu, “Fenerbahçe’nin golünde top Djiku’nun eline geliyor. Hakem kim? Geçen sezon yüzüne edilen tehdide gıkını çıkaramayan Kadir Sağlam. Sırf bu yüzden hakemliği bitmesi gerekirken hala skandallarına devam ediyor.” dedi.

SÖZ KONUSU PAYLAŞIM: ''YAPI YOK, AYIP VAR!''

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fenerbahçe galatasaray
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