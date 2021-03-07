Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylı futbolculara flaş sözler!

Eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray-Sivasspor maçı hakkında flaş ifadeler kullandı.

"BÖYLE GİDERSE..."

Erman Toroğlu: Maç böyle devam ederse Sivasspor buradan 3 puanı alır. Galatasaray'ın attığı gol Falcao'nun beceresi, sahada başka bir şey üretemiyor.Galatasaray defansı arkada çok boşluklar veriyor, 60'a kadar maç böyle giderse Sivasspor daha fazla tehlike yaratır.

"GALATASARAY OYUNCULARI AYAKTA DURAMIYOR!"

Erman Toroğlu: Sahada fiziksel olarak ayakta kalan Sivasspor oyuncuları, Galatasaray oyuncuları ayakta duramıyor!Galatasaray'ın sahaya çıkanları ile yedekleri arasında fark yok. Hangi oyuncu muazzam ki bu takımda! Galatasaray, fiziksel güç olarak Mostafa Mohamed'i çok arıyor!