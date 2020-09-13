Erman Toroğlu'ndan olay yorum: Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bir halt olmaz

Spor yorumcusu Erman Toroğlu yaptığı yorumlarla maça damga vurdu. Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumlayan Toroğlu'nun sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

"BİR GOL UÇAN KUŞ"

Erman Toroğlu,"Trabzonspor - Beşiktaş, isme baktığımızda amma maç diyoruz. Öyle dediğimizde böyle fiyasko bir maç izlediğimi hatırlamıyorum. 45 dakika maç seyrettik, bir tane pozisyon yok. Şu pozisyon çok güzeldi, indirdiler, bindirdiler, arkadan verkaç falan... Bir gol var, o da uçan kuş. Kaleci çıkarıyordu, defansa çarpınca çıkaramadı kaleci." dedi.

"BİR HALT OLMAZ"

Erman Toroğlu,"Baktığımızda biraz erken mi olur bilmiyorum ama bu iki takımdan da bir halt olmaz.Sörloth gitti, çok net söyleyeyim Trabzonspor'un yarısıydı. Galatasaray'a bakıyorum daha hazır, Fenerbahçe'ye bakıyorum daha heyecanlı oynuyorlar, potaya girer, işi götürür. Diğerlerine bakacağım. Bu Trabzonspor ile Beşiktaş'ın olması çok zor, sağdan soldan bakıyorum, çok zor. Şu görüntüyle çok zor." ifadelerini kullandı.

