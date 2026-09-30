Manchester City için Premier Lig iddiası: Rakiplerin oylamasıyla ihraç edilebilir

İngiltere Premier Lig'de kulüpler arası rekabet ve tartışmalar devam ederken, Manchester City'nin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. The Independent'ın aktardığı bilgilere göre, ligdeki diğer kulüplerin ortak kararıyla düzenlenebilecek özel bir oylama mekanizması, mavi-beyazlı ekibin ligden ihraç edilmesinin önünü açabilir.

ÖZEL OYLAMA SENARYOSU

Lig yönetiminde ve kulüpler arasında tartışma yaratan bu ihtimal, Premier Lig'in kulüpler bazındaki karar mekanizmalarını yeniden tartışmaya açtı. Kulüplerin çoğunluğunun alacağı olası bir ortak kararın, kulübün ligdeki statüsünü doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

GÖZLER YÖNETİMDE

İngiliz futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddia karşısında Manchester City kulübünden ve Premier Lig yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin nasıl ilerleyeceği futbol otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor.