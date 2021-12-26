Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya olay sözler! ''Pelkas'tan faydalanamıyorsam zeka özürlüyüm demektir...''

Son dakika: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon ilk kez ağları sarsmış oldu. Vitor Pereira'nın kadro tercihleri neticesinde 11 oynayamayan yıldız oyuncu, Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılmasıyla birlikte golle buluştu. A Spor'da yayınlanan spor programında Pelkas'ın performansını değerlendiren Toroğlu flaş ifadelerde bulundu.

"ZEKA ÖZÜRLÜYÜM DEMEKTİR"

Erman Toroğlu, Pelkas'ı oynatmamasından dolayı Vitor Pereira'ya, "Elimde Pelkas diye bir adam var, teknik adam olarak bunu oynatmıyorsam ben zeka özürlüyüm demektir. Faydalanmıyorsam zeka özürlüyüm arkadaş. Vitor Pereira takımdaki oyuncuları küstürdü." ifadelerini kullandı.



