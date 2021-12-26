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Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya olay sözler! ''Pelkas'tan faydalanamıyorsam zeka özürlüyüm demektir...''

26.12.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında rakip fileleri havalandıran Pelkas uzun sürenin ardından golle tanışmış oldu. Vitor Pereira'nın kadro tercihi sebebiyle maç oynayamayan Yunan oyuncu, Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından adeta küllerinden doğdu. Erman Toroğlu'da bu sebeple Vitor Pereira'ya olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya olay sözler! ''Pelkas'tan faydalanamıyorsam zeka özürlüyüm demektir...''
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon ilk kez ağları sarsmış oldu. Vitor Pereira'nın kadro tercihleri neticesinde 11 oynayamayan yıldız oyuncu, Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılmasıyla birlikte golle buluştu. A Spor'da yayınlanan spor programında Pelkas'ın performansını değerlendiren Toroğlu flaş ifadelerde bulundu.

"ZEKA ÖZÜRLÜYÜM DEMEKTİR"

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Erman Toroğlu, Pelkas'ı oynatmamasından dolayı Vitor Pereira'ya, "Elimde Pelkas diye bir adam var, teknik adam olarak bunu oynatmıyorsam ben zeka özürlüyüm demektir. Faydalanmıyorsam zeka özürlüyüm arkadaş. Vitor Pereira takımdaki oyuncuları küstürdü." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas Vitor Pereira
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