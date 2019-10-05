SPOR

Erman Toroğlu: Vedat Muriç'e kırmızı kart çıkmalıydı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk yarısında Vedat Muriç'in kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, Erman Toroğlu yaptığı yorumlarda Vedat Muriç'in karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Kosovalı oyuncunun 2 müdahalesinde kart çıkması gerektiğini kaydeden Toroğlu, "Hakem kötü. Vedat Muriç kesin atılır. Ya 2 sarıdan atılır, ya direkt kırmızıdan atılır. Birinde adamın ayağına bastı" ifadelerini kullandı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, iki pozisyonda da Muriç'e kart göstermedi.

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Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu Fenerbahçe Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Vedat Muriç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
toroğlu sen kuş beyınlısın eyyamcı
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