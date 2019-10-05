Erman Toroğlu: Vedat Muriç'e kırmızı kart çıkmalıydı

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, Erman Toroğlu yaptığı yorumlarda Vedat Muriç'in karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Kosovalı oyuncunun 2 müdahalesinde kart çıkması gerektiğini kaydeden Toroğlu, "Hakem kötü. Vedat Muriç kesin atılır. Ya 2 sarıdan atılır, ya direkt kırmızıdan atılır. Birinde adamın ayağına bastı" ifadelerini kullandı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, iki pozisyonda da Muriç'e kart göstermedi.

