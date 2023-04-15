SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ermenistan'da Azerbaycan bayrağına büyük saygısızlık! Sahneye daldı ve bir anda ateşe verdi! Saldırgan ise kahraman gibi karşılandı...

Ermenistan'da Azerbaycan bayrağına büyük saygısızlık! Sahneye daldı ve bir anda ateşe verdi! Saldırgan ise kahraman gibi karşılandı...

15.04.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağı yakılmasına tepki göstererek, "Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik etnik nefretin vücut bulmuş hali olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

Ermenistan'da Azerbaycan bayrağına büyük saygısızlık! Sahneye daldı ve bir anda ateşe verdi! Saldırgan ise kahraman gibi karşılandı...

Ermenistan'da dün düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılmasına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik etnik nefretin vücut bulmuş hali olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Olayı organize eden taraf olarak Ermenistan hükümeti bu tür olayları zamanında önlemeli ve uygun güvenlik önlemlerini almalıydı. Failin başlangıçta (salon görevlilerince) yakalanmasına rağmen daha sonra alkışlarla salıverilmesi ciddi bir endişe konusudur. Ermeni tarafı bu nefret suçunu işleyen kişiyi derhal adalet önüne çıkarmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Organizatörler hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

AZERBAYCANLI SPORCULAR MÜSABAKALARDAN ÇEKİLİYOR

Screenshot_2

Azerbaycan bayrağına yönelik saldırının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi de ortak açıklama yaptı. Bayrağın açılış töreninde akredite bir kişi tarafından yakıldığı belirtilen açıklamada, "Ermenistan Başbakanı'nın (Nikol Paşinyan) katıldığı törende böylesine barbarca bir eylemin yapılması, bunun Ermeni kamuoyunca onaylanması ve bu eylemi gerçekleştirenin kahraman olarak ilan edilmesi etnik nefretin, ırkçılığın, yabancı ve Azerbaycan düşmanlığının açık bir örneğidir. Bu aynı zamanda, ülkeler arasında barışı ve karşılıklı anlayışı destekleyen sporun asıl amacı ve ilkeleriyle de tamamen ters düşmektedir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, böyle bir nefret ortamının hakim olduğu ve güvenliğin sağlanamadığı Ermenistan'da psikolojik baskılar nedeniyle Azerbaycanlı sporcuların müsabakalara katılımının imkansız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Tüm bunlar dikkate alınarak Azerbaycanlı sporcuların anavatanlarına geri gönderilmesine karar verildi. Ermenistan onların sağ salim dönüşlerini sağlamalıdır" denildi.

Uluslararası topluma ve uluslararası spor kurumlarına söz konusu "barbarca eylemi şiddetle kınamaları" çağrısı yapılarak, "Avrupa Halter Federasyonu'nu da Ermenistan'a yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Bu olayın Ermenistan'ın uluslararası spor müsabakaları düzenleyemediğini ve sporcuların güvenliğini sağlayamadığını gösterdiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"OTELLERİNE HAPSEDİLMİŞ DURUMDALAR"

Screenshot_3

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayibov ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı sporcuların Erivan'daki otelde tutulduğunu belirtti. Bakan Gayibov, “Erivan’da düzenlenen 2023 Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde barbarca anlar yaşandı ve Azerbaycan bayrağı ateşe verildi. Bu eylem, kesinlikle kabul edilemez ve Ermenistan'ın bu tür olaylara ev sahipliği yapmaya hazır olmadığını gösteriyor. Erivan sporcularımızın güvenliğini sağlayamadığı için Azerbaycan heyeti müsabakalara katılmayacak ve yurda dönecek. Ermenistan, sporcularımızın güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamalıdır, ancak şimdi otellerine hapsedilmiş durumdalar” dedi.
Azerbaycan ekibinin Ermenistan'daki otelden "güvenlik" gerekçesiyle çıkarılmadığı belirtiliyor.

AÇILIŞ TÖRENİNDE BAYRAĞI YAKTI

Screenshot_4

Avrupa Halter Şampiyonası'nın dünkü açılış töreninde bir kişi, sahne önüne gelerek Azerbaycan bayrağını taşıyan kadının elinden bayrağı alarak yaktı. Görevliler duruma müdahale ederken, bayrağa saldırı gerçekleştiren şahıs salondan çıkarıldı.

SAYGISIZLIK ALKIŞLANDI

Erivan'da Azerbaycan bayrağını yakan Aram Nikolyan, polise verdiği ifadenin ardından Ermeniler tarafından adeta kahraman gibi karşılandı ve alkışlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanyol tenisçi Nadal'a şok!İspanyol tenisçi Nadal'a şok!
Yılmaz Vural'dan olay olacak 'cinsellik' açıklaması: 'Bir futbolcu istediği gün...'Yılmaz Vural'dan olay olacak 'cinsellik' açıklaması: 'Bir futbolcu istediği gün...'
Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu!Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu!
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Halter bayrak Bakan AZ atan verildi iyet da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Rıdvan Dilmen, canlı yayında esti gürledi!

Rıdvan Dilmen, canlı yayında esti gürledi!

Prag'da büyük hadsizlik! Oyuncuların elinden Türk bayrağını aldılar...

Prag'da büyük hadsizlik! Oyuncuların elinden Türk bayrağını aldılar...

Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor!

Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor!

Galatasaray - Kayserispor maçı sonrasında olay yorum!

Galatasaray - Kayserispor maçı sonrasında olay yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Ömür boyu her ay ödeyecekler

Ömür boyu her ay ödeyecekler

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.