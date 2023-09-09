SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Ermenistan maçının ardından Hakan Çalhanoğlu isyan etti!

Ermenistan maçının ardından Hakan Çalhanoğlu isyan etti!

09.09.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli takımımızın tecrübeli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile berabere kaldığımız maçın ardından konuştu. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

"ÖFKELİYİM"

Screenshot_2

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmadan şunu söyleyeyim, saha kötüydü, zeminde zor bir maç oldu. Zemin istediğimiz gibi değildi. Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu, şanslar bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Millilerimiz fırsat tepti Millilerimiz fırsat tepti

"ERMENİSTAN'I İÇ SAHADA YENEMİYORSAN..."

Screenshot_3

Hakan Çalhanoğlu, "Yine de lideriz. Maçı kazansaydık daha iyi olurdu. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya'dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Bertuğ'u tebrik ediyorum, oyuna girip golünü attı. Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya'yı yenmek gerekiyor, bu şart." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alınan 1 puan sonrası Kuntz'tan açıklama!Alınan 1 puan sonrası Kuntz'tan açıklama!
Millilerimiz fırsat teptiMillilerimiz fırsat tepti
''Sizin gibilere bugün ne olacağını göstereceğiz...''''Sizin gibilere bugün ne olacağını göstereceğiz...''
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu türkiye milli takımı milli takım maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.