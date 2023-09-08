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Millilerimiz fırsat tepti! Lider çıktığımız Ermenistan maçından beraberlikle ayrılan Ay-Yıldızlılar galibiyeti kaçırdı

08.09.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024’te grubunda 9 puanla lider konumda bulunan Türkiye, 6 puanla arkamızda yer alan Ermenistan'ı konuk etti. Grubun ilk maçında deplasmanda karşılaştığımız Ermenistan'ı 2-1'lik skorla geçmiş ve EURO 2024 maceramıza iyi başlamıştık. Aynı performansı bu maçta da sergileyip liderliğini koruma hedefindeki millilerimiz maça da bu düşünce yapısıyla başladı. Karşılıklı ataklara sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki beşinci karşılaşmasında sahasında Ermenistan’ı konuk etti. Ay-Yıldızlılar, grupta 9 puanla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alıyordu. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Ay-yıldızlılarımız maç fazlasıyla liderliğini korudu.

BARIŞ ALPER NET GOLÜ KAÇIRDI

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İlk yarıda sık sık gol pozisyonuna giren Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ilk bölümünde net fırsattan yararlanamadı.

AZ FARKLA AUT!

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Maçın 29. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştık. Barış Alper'in pasına ceza sahası içinde hareketlenen Kerem'in vuruşu az farkla auta çıktı.

TOP AĞLARIMIZA GİTTİ

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Mücadelenin 49. dakikasında top ağlarımıza gitti. Tiknizyan'ın sol kanattan içeri çevirdiği topa Ranos hareketlendi. Cenk'in ıskası sonrası meşin yuvarlak Dashyan'ın önünde kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

BERTUĞ YILDIRIM ATTI!

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Maçın 88. dakikasında Halil'in kaleciden dönen şutunda topu önünde bulan Bertuğ, beraberlik golünü attı ve skoru 1-1'e getirdi. Bertuğ Yıldırım ilk milli maçında ilk milli golünü kaydetmiş oldu.

GÜNCEL PUAN DURUMU

1-) Türkiye: 10 (5 maç)

2-) Hırvatistan: 7 (3 maç)

3-) Ermenistan: 7 (4 maç)

4-) Galler 4 (4 maç)

5-) Letonya 0 (4 maç)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

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A Milli Takım'ın Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Bando Es-Es de tribünden milli takıma destek verdi.

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçta tribünler ise Türk bayraklarıyla donatıldı.

İLK PUAN KAYBI

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A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihindeki 4. randevusuna çıktı. Milliler Ermenistan ile oynadığı 3 karşılaşmanın hepsinden sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi.

617. KARŞILAŞMA

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 617. müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel toplam 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 263'ü deplasmanda, 270'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 839 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 533'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

STEFAN KUNTZ İLE 19. MAÇ

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Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 19. maçını Ermenistan karşısında oynadı.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 43 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

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