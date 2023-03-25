Ermenistan - Türkiye maçının hakemine sosyal medyada büyük tepki! 45 dakikada 19 kez! Kaptırılan her top sonrasında ise...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. A Milli Takımımızın oyun üstünlüğünü sonradan aldığı ilk devrede maçın hakemi Jose Maria Sanchez Martinez tepki çekti.
Maçın 10. dakikasında geriye düştükten sonra oyun kontrolünü eline alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, üst üste birçok atak geliştirdi.
Müsabakanın hakemi Jose Maria Sanchez Martinez; ilk yarıda toplam 19 kez oyunu durdururken, A Milli Takımımızın kazandığı neredeyse her ikili mücadele sonrasında futbolcularımızın aleyhine verdiği kararlarla karşılaşmaya damgasını vurdu.
Ayrıca Ay-Yıldızlı ekibimizin penaltı beklediği pozisyonlarda da 'devam' kararı veren Martinez; Çağlar Söyüncü, Onur Bulut ve Merih Demiral'ı sarı kartla cezalandırdı.
Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, verdiği kararlar neticesinde sosyal medyadaki futbolseverler tarafından tepki gördü.