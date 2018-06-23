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Erol Bedir: 3 milyon Euro'yu getiren Kana Bıyık'ı alır

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Trabzonspor'un istediği Jean Armel Kana Bıyık için Bordo-Mavili kulüple bir görüşme yapmadıklarını, 3 milyon Euro bonservis bedeli getiren her kulübün oyuncuyla anlaşması halinde bu futbolcuyu alabileceğini açıkladı.

Erol Bedir: 3 milyon Euro'yu getiren Kana Bıyık'ı alır

Kulüp başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kulüple ilgili konularda en hızlı ve en şeffaf şekilde kamuoyunu aydınlatacakları belirtti.

Bedir, "Halen kadromuzda olan ve göndermeyi düşünmediğimiz oyuncumuz Jean Armel Kana Bıyık için Trabzonspor ile görüştüğümüz haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Bahse konu oyuncumuzun sözleşmesinde 3.000.000 euro çıkış bedeli vardır. Futbolcu kabul eder, çıkış bedeli de hesabımıza yatırılırsa kulübümüzün itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bugün itibarıyla oyuncumuz ile ilgili hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır" dedi.

Erol Bedir, "Son günlerde bazı yayın organlarında; daha önce kulübümüz oyuncuları iken, 20.05.2015 tarihli sözleşmeyle Trabzonspor'a verilen Okay Yokuşlu ve Alper Uludağ'ın Trabzonspor'dan başka kulüplere transferi sonrası oluşacak olan kulübümüzün hakları konusunda polemikler yayınlanmakta ve sanki kardeş kulübümüz ile aramızda bir problem varmış gibi yansıtılmaktadır. Bu konuyu gündemden düşürmek ve futbolumuzun gerçeklerine odaklanmak için, isteyen internet sitemizden 2 kulüp arasında imzalanan 20.05.2015 tarihli sözleşmenin ilgili maddelerini görebilir'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jean Armel Kana Bıyık Trabzonspor Kayserispor

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