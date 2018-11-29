Erol Bedir: 7-8 Anadolu kulübüyle istişare edip Kulüpler Birliği metni için olurları alındı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Vakıf tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bedir, yazılı açıklamasında, genel anlamda sporseverlerin, özelde ise futbola ilgi duyan ve bu alanda ülkemizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşların bildiği gibi Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 17 kulübün birbiriyle istişaresi sonucu bir metin hazırlandığını ve basınla paylaşılarak metin içerisinde geçen konuların kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Yayımlanan metne kendisinin de katkıda bulunduğunu aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Yayımlanması düşünülen metin taslağı Kayserispor Başkanı olarak tarafıma gönderildiğinde, yazıda olması gereken ve aksi halde biz Anadolu kulüplerinin hislerine tercüman olmasında yetersiz kalacağı tespit edilen açıklamaya bazı hususların eklenmesi tarafımca talep edilmiş, istişareler sonucu haklı isteğim kabul edilmiştir.

Bu talep, 'Özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonunun bu defakine benzer bir refleks göstermediği ve kararlar alınmadığı herkesin malumudur. Yıllarca belli takımların maçlarına verilmeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygulama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır.' cümleleriyle metne eklenmiştir."