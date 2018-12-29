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Erol Bedir: Birkaç takımın daha transfer yasağının olduğunu öğreneceğiz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 29.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, FIFA'dan bir dönem transfer yasağı aldıkları için devre arasında transfer yapamayacaklarını hatırlatarak, kendileri ile benzer durumda takımlar olmasına rağmen bunu kamuoyuyla paylaşmadıklarını savundu.

Erol Bedir: Birkaç takımın daha transfer yasağının olduğunu öğreneceğiz

Erol Bedir, ekonomik gerekçelerden dolayı devre arası transfer döneminin "gözünü karartan" birkaç kulüp dışında hareketli geçmeyeceğini iddia etti.

Kayserispor'un, aldığı transfer yasağının "ertelenmiş bir cezanın uygulanması" olduğunu, cezanın dönemini kendilerinin belirlendiğini belirten Bedir, "Geçen senenin ortalarında bu transfer yasağı bize geldiğinde bir dilekçeyle yaz sezonu transfer yasağını kaldırdık. Normalde bizim transfer yasağımız yaz aylarındaydı. Yeni takım oluşturduğumuz için bunu erteledik. İsteğimiz oyuncuları aldıktan sonra o zamanki hocamız Ertuğrul Sağlam ile de görüştük, sonra esas cezayı şubat ayında çekip, önümüzdeki yaz mevsiminde rahat etmek istedik ve bunun kararını aldık" diye konuştu.

Ligde tüm takımlar gibi Kayserispor'un da ödeme problemi yaşadığını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Bu yasağın bir an evvel gelmesi için bürokratik engelleri hızlandırmaya çalıştık ve geçen ay itibarıyla da getirdik. Bunu yaptıktan sonra sakatlık ve cezalardan dolayı kadro sıkıntısı yaşayınca bu sefer eleştiriler almaya başladık. Ben o zaman da aldığımız kararın doğru olduğunu söyledim, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Eğer biz şubat ayında bu yasağı kaldırmış olsaydık şimdi transfer yapabilecek durumdaydık. Şu anda tüm takımların olduğu gibi bizim de ödeme problemlerimiz var. Yeni transfer yapıyorsunuz, mevcut kadrodaki oyunculara para ayıramıyorsunuz, onlar 'Yeni oyuncu alacağınıza bizim ücretlerimizi zamanın da ödeyin.' demezler mi? Zaten devre arasında bir iki transfer ya olur ya olmaz, o da sözleşmesi devam eden oyuculara bonservis ödenerek olur ya da kendi takımından kovulmuş, gitmiş oyuncular olur. Biz bunu Kayseri'nin geleceği adına öngörmedik ve transfer yasağımızı şubat ayında çekip yaz ayına rahat bir şekilde etraflıca incelediğimiz oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız."

"TRANSFER MEVSİMİNDE GÖRECEĞİZ"
Kayserispor'un devre arasındaki en büyük transferlerinin sakatlıktan dönen futbolcuları olacağını aktaran Erol Bedir, "Aslında kadromuza baktığımızda her hafta 2-3 transferimiz kadromuza katılıyor. Çünkü sakat oyuncularımız dönmeye başladı. Çok ciddi bir şekilde Deniz Türüç bize son 3 haftaya kadar hiç faydalı olmadı, çünkü sakattı. Son 3 hafta Deniz'in oynadığı maçlar takımı başka yerlere taşıdı. Kravets takımı başka bir yere taşıdı. Asamoah, Akhisarspor maçında attığı golle can suyu gibi 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Devre arasında takımların transfer yapmakta zorlanacağını iddia eden Bedir, şunları aktardı:

"Göndermeyi düşündüğümüz Kucher şu ana kadar her hafta iyi performans sergiliyor. Sakıb'ın da şubat ayı ortaları gibi takıma döneceğini düşünüyoruz. O zaman 23-24 kişilik, hepsi ayrı ayrı çok iyi futbolcularımız elimizde olacak. İş olsun diye de transfer yapılmaz. Kaldı ki biz bu transfer yasağı gelmeden birkaç ay evvel bundan bahsettik. Federasyon bizi arayıp soruyor 'Kardeşim sizin yasağınız yok, nereden çıktı.' diyor. Bazı arkadaşlar da transfer yasakları olmasına rağmen bunu deklare etmiyor. Transfer mevsiminde göreceğiz, birkaç takımın daha transfer yasağının olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca transfer yasağı olmamasına rağmen hiç transfer yapmayan ya da kadrosundan futbolcu gönderen takımlara da şahit olacağız. Dolayısıyla devre arasında, gözünü karartmış bir iki takımın dışında transfer olacağını düşünmüyorum."

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