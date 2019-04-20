Erol Bedir'den Fatih Terim'e: Hakemi de yanına alıp tribünleri selamlasaydı

Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'da başkan Erol Bedir, maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Bedir, şunları söyledi:

"Geçen hafta Galatasaray'ın aleyhine yapılan hatalar burada telafi edilmek istendi. Büyük camiaları biraz memnun etmek gerekiyor, bugün de biz kurban edildik. Haktan, huktan birileri anlıyorsa biz hakkımızı helal etmiyoruz. Emre Akbaba kırmızı kart görmeliydi. Maçın bitime doğru Galatasaray taraftarı hocalarına 'İmparator' tezahüratları yaptılar. Büyük hoca, doğru. O da el salladı. Ama ben isterdim ki hakemi de yanına çağırıp beraber tribünleri selamlasaydı! Bu genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazım. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oynadılar kazandılar. Ama keşke hakkaniyetli ortam olsaydı. Onlar 10, biz 11 kişi oynasaydık. Verilmeyenler verilseydi. Başka bir şey demek istemiyorum."

DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLAMASI

Takımın yıldız ismi Deniz Türüç ile ilgili transfer iddialarına da cevap veren Bedir, "Deniz'in adının transferde geçmesi normaldir. Bu bize gurur da verir. Şu ana kadar ne Türkiye'den ne de yurt dışından bir yöneticiyle görüşmemiz oldu. Kimsenin bize bir teklifi yok. Bir teklif gelirse, bugünkü maçta olduğu gibi kendi futbolcumuzla ilgili bize de söz hakkı verirlerse gerekeni söyleriz. Deniz, 10 milyon avro getirdiği takdirde bize sormadan da gidebilir. Burada Deniz'in de fikri çok önemli. Sezon bittikten sonra takımımızın durumuna bakıp konuşuruz" şeklinde görüş belirtti.

