Erol Bedir: Deniz Türüç yıllardır emek verdiğimiz bir futbolcu

İstikbal Mobilya Kayserispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular antrenmanın ilk kısmında pas çalışması yaparken, ikinci bölümünde ise taktik çalıştı. Takımın antrenmanını takip eden kulüp başkanı Erol Bedir, milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle lige uzun süre ara verildiğini söyledi. Ligin hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacağını belirten Bedir, futbolu özlediklerini kaydetti.

"DENİZ BİZİM YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ BİR FUTBOLCU"

Ligin sonuna doğru transfer dedikodularının artmasının normal olduğunu söyleyen Başkan Bedir, şöyle konuştu:

"Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Lig sonuna doğru transfer dedikodularının olması normal. Burada anormal bir şey yok. Adı transfer dedikodularında en fazla geçen isimlerden olan Deniz Türüç, bizim sözleşmeli futbolcumuz. Milli takımın gözdesi olmayı başarmıştır. Deniz bizim yıllardır emek verdiğimiz bir futbolcu. Kendisine sorulduğunda, Kayseri'de mutlu olduğunu söylüyor. Burada futbol oynamaktan keyif alıyor. Biz kendisinden memnunuz. Kulübümüzün menfaatleri, futbolcunun menfaatleri bir araya gelirse profesyonellik gereği gerekeni yaparız. Yanlış anlaşılmasın, bunu söylerken de 'Kayserispor Deniz Türüç'ü satmaya hazır' olarak da algılanmasın. Sadece işin profesyonel noktasında ne olabileceğini ya da olmayabileceğini söylüyoruz."