Erol Bedir: TFF ve MHK’den acil açıklama bekliyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir kulübün resmi sitesinden önemli açıklamalar yaptı.

Erol Bedir, “20 Nisan Cumartesi günü Galatasaray’la oynadığımız maçta;

1- Oyun 1-1 iken (20. Dk) sakatlıktan yeni çıkmış ve bunun stresini en iyi bilmesi gereken Emre Akbaba’nın, hangi ruh haliyle yaptığını anlayamadığımız rakibinin boğazına krampon vidası saplama girişiminin neden kırmızı kartla cezaladırılmadığı,

2- Umut Bulut’un kendisini geçip ceza sahasına girdiğinde, Fernando’nun arkadan müdahalesiyle düşürülüp Köprücük kemiğinin kırılması ve acil ameliyata alınmasını gören genç hakem kardeşimizin gözü sahada olmasına rağmen düşüncelerinde hangi karışıklıkların olduğunun,

3- Galatasaray ceza sahasında Donk’un Artem Kravets önde ve topa hakimken arkadan yaptığı hareket sonucu net penaltı ve kart uygulanmayışı konularında açıklama beklemekteyiz.

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla kendisine karşı hata yapıldığına inanan, taraftar sayısı fazla, ekonomik gücü yüksek, medya desteği ve lobisi güçlü takımlar soluğu TFF ve MHK da almakta ve hemen ertesi hafta alacaklarını bir başkasından tahsil etmektedirler. Bu itibarla, geçtiğimiz hafta oynanan FB-GS maçında GS aleyhine yapılan hakem hatasının faturası Kayserispor’a mı ödetilmiştir? Sporseverlerin yaygın algısı bu şekildedir. Bu izahatların özel ziyaretimizde değil Kayserispor camiası ve futbolseverlerinin tamamının öğrenmesi bakımından açıklama şeklinde olmasını talep etmekteyiz. Aksi halde bu yangın sönmez ve ilgili otoriteler susarsa kontrol başka güçlere geçer!