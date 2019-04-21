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Erol Bedir: TFF ve MHK’den acil açıklama bekliyoruz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Kulüp Başkanı Erol Bedir, “TFF ve MHK’den acil açıklama bekliyoruz” dedi.

Erol Bedir: TFF ve MHK’den acil açıklama bekliyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir kulübün resmi sitesinden önemli açıklamalar yaptı.

Erol Bedir, “20 Nisan Cumartesi günü Galatasaray’la oynadığımız maçta;

1- Oyun 1-1 iken (20. Dk) sakatlıktan yeni çıkmış ve bunun stresini en iyi bilmesi gereken Emre Akbaba’nın, hangi ruh haliyle yaptığını anlayamadığımız rakibinin boğazına krampon vidası saplama girişiminin neden kırmızı kartla cezaladırılmadığı,

2- Umut Bulut’un kendisini geçip ceza sahasına girdiğinde, Fernando’nun arkadan müdahalesiyle düşürülüp Köprücük kemiğinin kırılması ve acil ameliyata alınmasını gören genç hakem kardeşimizin gözü sahada olmasına rağmen düşüncelerinde hangi karışıklıkların olduğunun,

3- Galatasaray ceza sahasında Donk’un Artem Kravets önde ve topa hakimken arkadan yaptığı hareket sonucu net penaltı ve kart uygulanmayışı konularında açıklama beklemekteyiz.
Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla kendisine karşı hata yapıldığına inanan, taraftar sayısı fazla, ekonomik gücü yüksek, medya desteği ve lobisi güçlü takımlar soluğu TFF ve MHK da almakta ve hemen ertesi hafta alacaklarını bir başkasından tahsil etmektedirler. Bu itibarla, geçtiğimiz hafta oynanan FB-GS maçında GS aleyhine yapılan hakem hatasının faturası Kayserispor’a mı ödetilmiştir? Sporseverlerin yaygın algısı bu şekildedir. Bu izahatların özel ziyaretimizde değil Kayserispor camiası ve futbolseverlerinin tamamının öğrenmesi bakımından açıklama şeklinde olmasını talep etmekteyiz. Aksi halde bu yangın sönmez ve ilgili otoriteler susarsa kontrol başka güçlere geçer!

Genç hakem Arda Kardeşler'e de söyleyeceklerimiz şudur;

Maç esnasındada biliyordun ama sonrasında da görmüşsündür. Çok kötü ve yanlı maç yönettin. Vicdan sahibi hiç kimse aksini iddia etmiyor. O zaman; Bu işi bilmiyorsan, bırak bu işi ve genç bir mühendis olarak ailenin geçimini başka alanlarda ara ve yapamayıp vebal aldığın hakemlik konusunda ısrarcı olma!! Bu mesleği aslında biliyor, doğruları sende görebiliyor ama başka nedenlerden dolayı çalamıyorsan o zaman durum dahada vahim. Yazık değil mi sana? Gelecekte çocuklarına ne anlatacaksın? Yol yakınken, canını yaktıkların artmadan bırak!! Devam etme, edeceksen de yanlışlarından ve varsa telkinlerden arın, yüzüne bakamayacağın camiaların (Kayserispor) maçlarına verilsen bile uzun süre kabül etme. Yeteneğini ve iyi niyetini kabül ettirdiğinde büyük Kayserispor camia ve taraftarı da helaleşmeyi gündemine alabilir. Bir sözümüzde VAR hakemi Sekan Tokata; Bu maçın görünmeyen ama yeni sistem gereği mesuliyeti en az maçın hakemi kadar olan Serkan hoca yukarıda yazılanlar sizin içinde geçerlidir.(Konuşmalar açıklanmadığı için dahlinizin ne kadar olduğunu bilemiyoruz) Bu vesileyle, İyi bir misafirperverlik örneği gösterip bizleri ağırlayan Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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tff mhk İstikbal Mobilya Kayserispor Erol Bedir

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