Erol Bulut: Adalet diyorum gerisini siz doldurun

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor’un evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım. Adalet diyorum, gerisini siz doldurun” diyerek, basın toplantısını sonlandırdı.
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