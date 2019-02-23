SPOR

Erol Bulut: Adalet diyorum gerisini siz doldurun

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 23.02.2019 08:08 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor’un evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım. Adalet diyorum, gerisini siz doldurun” diyerek, basın toplantısını sonlandırdı.

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